聲夢傳奇｜準決賽賽果率先爆！　網傳炎明熹不敵姚焯菲險被淘汰

無綫節目《聲夢傳奇》今晚（7月17日）進行準決賽，六強即將進入生死戰，逐一單對單較量後再淘汰其中一位學員。在近日網上討論區中，就流出了不少有關今晚比賽的細節。



《聲夢傳奇》六強何晉樂（Rock）、文凱婷（Aeren）、炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）、姚焯菲（Chantel）和冼靖峰（Archie）。

除了新聞稿發放的比賽規則 - 六位學員分成三組，以一對一形式同台演繹同一首歌，勝出的學員會直接晉級五強，兩位最低分的學員會進入第二回合，爭奪五強的最後一個席位之外，還傳出了比賽歌單。

網上討論區流出比賽細節。

網上討論區傳出今晚（17/07）將會淘汰文凱婷（Aeren）。

討論區傳出，何晉樂（Rock）和冼靖峰（Archie）將同台演繹張學友的歌曲《怎麼捨得你》，鍾柔美（Yumi）和文凱婷（Aeren）剛合唱容祖兒的《全身暑假》，而《聲夢傳奇》中最受關注的炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）的合唱歌則是孫燕姿的《遇見》。

炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）進行單對單賽，盛傳炎明熹（Gigi）會落敗。

第一回合比賽後，炎明熹、文凱婷獲得最低分而需進入第二回合，不過炎明熹則獲張敬軒「加持」合唱林憶蓮的《至少還有你》，而被網民冠以「不死傳說」的文凱婷剛無緣晉級。

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