翡翠台八月黃金時段新排陣搶收視　視后李佳芯視帝馬德鐘鬥吸睛

7月19日起無綫（TVB）黃金時段罕有踢走所有劇集，改播綜藝真人騷，有關方面回覆指主要配合《2020東京奧運會》而作出變動。踏入八月暑假，TVB黃金時段再以全新陣容示人，推出以AI為題材的劇集《智能愛人》、溫馨惹笑劇集《我家無難事》、以及推廣煮食文化、培養廚藝接班人的《煮戰》。

以AI為題材的劇集《智能愛人》由李佳芯、陸永、馮盈盈主演，Ali挑戰飾演人工智能機械人。

以人工智能為題材的劇集《智能愛人》翡翠台將於8月3日(周二)晚首播，奧運期間由8月3日至8月6日將於晚上10時15分播映，由8月9日起逢星期一至五將回復於晚上9時30分播映。該劇由資深製作人陳翹英、梁崇勳監製及編審，李佳芯、陸永、馮盈盈主演。李佳芯挑戰飾演人工智能機械人，演出都被大讚自然到位，非常搶眼。機械人缺乏情感，既要有表情，但又不能太人性化，演繹極有難度，她不但需要長時間配戴有色隱形眼鏡、不能隨便眨眼，就連說話語氣、肢體動作和表情都與機器人無異。因應劇情需要，她更會以多個意想不到的驚喜造型登場，例如美少女戰士、古裝俠女和女僕等等，有別於她以往曾演出的角色，非常破格。陸永首當男主角，與兩大女神李佳芯和馮盈盈展開一段三角關係，配搭充滿新鮮感，相信陸永將會盡情發揮他的喜劇細胞，大放笑彈，為觀眾帶點歡樂。

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至於鮑起靜、馬德鐘、唐詩詠主演的《我家無難事》，由8月9日起，逢星期一至五晚上8時30分播映。鮑姐於劇中飾演一位單親母親郭羅美蘭，是一名資深花鈕導師，育有三名子女，大仔郭得勤(馬德鐘飾)，二女郭得寶(車婉婉飾)，三子郭得明(楊明飾)。金像影后鮑起靜是次飾演風趣幽默的「非一般」母親，角色有別於傳統母親形象，思想較開放，以另類方式來教養子女，是鮑姐較少飾演。是次亦是馬德鐘父子檔上場，馬德鐘兒子馬在驤客串演出，兩人的樣貌、身高、外型都非常相似，分演同一個角色的成人及年輕版，成為劇集的一大亮點，令人非常期待。此外，楊卓娜將會飾演年輕版鮑起靜、簡淑兒飾演年輕版車婉婉、梁舜燕孫兒阮浩棕飾演年輕版關禮傑，資深實力派配搭年輕演員，必能為劇集帶來更多火花。

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《煮戰》將於8月23日起逢星期一至三，晚上10時30分播映，該節目由江美儀主持，兩位大廚Ricky張錦祥及保哥黃亞保以創意及廚藝成功贏得觀眾支持。為了推廣煮食文化及培養廚藝接班人，大廚Ricky張錦祥及保哥黃亞保二人再度出擊，於《煮戰》化身成隊長，帶領廚壇新秀接受一個又一個考驗，以味道交鋒！節目將會以真人騷形式進行，Ricky和保哥兩位隊長將會挑選廚藝精英隊員，然後就每集的主題食材或指定任務進行廚藝對壘、互相挑戰。