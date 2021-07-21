明星運動會｜TVB主播潘梓鋒12秒45奪100米冠軍：最快跑過11秒08

為迎接「東京奧運」，TVB舉辦了《明星運動會》，成功令不少藝人在運動場上發揮個人才能，亦發掘了不少隱藏的運動健將。TVB主播潘梓鋒（Bryan）雖然已經39歲，但他依然操得好Fit，最終更加以12秒45成為TVB冠軍！

12秒45，真係好快！（受訪者提供）

睇返Bryan奪冠過程：

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Bryan受訪時透露，自己讀書時跑得更快，更曾在佛教聯會運動會，亦獲得過不少100米賽事的獎項：「我由小學開始已經係田徑隊，都曾經有過B Grade嗰啲100米紀錄，不過應該畀人破晒嚕！讀中學嗰時都跑過11秒4幾5幾，當時我都有諗過要唔要留喺香港繼續跑，但後尾我屋企人送咗我去外國讀書，如果唔係我可能都會加入例如屈臣氏隊呀嗰啲去跑。」

原來Bryan跑得咁快！（受訪者提供）

根據香港中學學界的100米賽事紀錄，能夠以11秒50完成的話，已經是香港學界紀錄40人之內，但Bryan出國讀書後仍然有繼續玩田徑，成績更佳：「我都有入田徑隊，同啲黑人白人一齊操，佢哋都覺得好少華人跑得咁快，嗰時都操到11秒08、09，（比賽成績？）係呀，不過最尾都只係跑第二，同第一名嗰位黑人完全冇得比。」Bryan表示當年在香港已經很勤力，經常提著啞鈴、跳繩、拉車胎，到外國加入田徑隊後更激烈：「佢哋會揹住啲鉛呀，練嘅方法都係激啲，再加上嗰邊黑人、白人嘅種族都有，情緒帶動之下又再操得勁啲，（唔繼續發展跑步？）因為我都唔覺得自己跑得特別勁！」

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