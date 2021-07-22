白雲收起身材做主持　夥拍「車神」YT講車經：我負責問問題同搞笑

每個男人，曾幾何時都會發過夢想要一架超級跑車，坐上一架開蓬法拉利，插入車匙再開着那對車頭燈，旁邊最好還要坐着一位美女，在鬧市中穿梭。



一向深受網民歡迎的白雲，最近就由Instagram走進YouTube Channel，在一個專門講車的YT頻道做主持，其中一集也邀請了陳國峰詳細地介紹越野四驅車，而除了剛陽味重的集數，還有一集邀請了兩位可愛的車模上節目分享工作點滴，也十分適合一些愛睇靚女的網民。



白雲做主持。（YouTube《Top Show》截圖）

白雲接受《香港01》訪問時指，其實一開始對車並不是十分有研究，是受邀才擔任YT節目的嘉賓：「我以前係汽車小白，就連屋企人揸咩車都未必知，牌子性能都唔識，但係做咗呢個節目一排之後就發覺原來自己都鍾意車，而家仲會自己搵資料睇車，遇到自己鍾意嘅車仲會好雀躍！」

睇嚟白雲好鍾意架車。（YouTube《Top Show》截圖）

她續說：「其實每一集都好值得睇！尤其係第7集介紹嗰架紅色跑車，真係好有feel，架車乜嘢都可以訂造，車頭燈仲係鑽石型，好啱女仔。」她自言，頭數集並未習慣主持工作，所以會有些不自然，不過問題現已逐漸改善：「而家我負責問問題，搞吓笑，民哥（YT主持）佢哋就負責講專業知識，所以真係好好玩。」

仲有一集講車模。（YouTube《Top Show》截圖）

有一集搵陳國峰介紹越野四驅車。（YouTube《Top Show》截圖）

白雲做主持夠特別和養眼之外，原來 主持鄭達民來頭也不少，更是身懷全球唯二的車彫技術。白雲：「民哥啲車雕好勁，遠睇已經好精緻，精緻到你會覺得係原廠一樣，我諗佢真係花咗好多時間去鑽研呢個技術先做到呢個效果，由個車雕真係可以睇到佢個火喺邊！」會不會考慮替自己的車做車雕？她笑說：「會呀，我真係考慮緊！」

白雲同傳說中嘅「車雕專家」民哥。（YouTube《Top Show》截圖）

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