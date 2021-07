甘比(陳凱韻)早前於她的IG分享了她與老公劉鑾雄(大劉)以及大女劉秀樺(Josephine),一起參加華人置業集團疫苗接種日,大劉接種首劑「復必泰」疫苗的照片。甘比留言表示:「Josephine 已經12歲,今日陪爸爸一齊打 #保護身邊人 #抗疫 #打疫苗」而Josephine昨日就於她的IG出post表示自己已完成了接種第二劑疫苗:「I got my second dose of covid vaccine today!」她還分享了兩張最新的自拍照,以及一家三口的溫馨合照。相中可見現年12歲的秀樺長得好標緻,下巴尖尖,一雙大眼睛相當精靈,眼睛神態亦激似媽咪,笑容更是十分甜美,絕對是個靚女。

