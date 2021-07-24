粉絲斥巨資做生日應援　Frankie@MIRROR感心痛用一個舉動去回饋

「Little Moments, Big Memories: Frankie Birthday Carnival」的場地雖然唔算大，但勝在有 Frankie的獨家照片，皮寶寶一定要去打卡。（葉志明攝）

7月鏡粉特別忙，事關三位成員：Tiger(邱傲然)、 Anson Lo（盧瀚霆）、Frankie（陳瑞輝）生日都在7月，而各人的後援會都有準備了連串的生日應援。本月29日將近來33歲生日的Frankie，皮寶寶（粉絲暱稱）除集資租下大廈外牆的LED幕牆燈箱廣告、巴士站燈箱廣告，更一連兩日舉行「Little Moments, Big Memories: Frankie Birthday Carnival」，讓粉絲聚埋一齊慶祝。

呢個合照位最受歡迎。（葉志明攝)

後援會的負責人「收錢的Admin」透露，本身的生日應援只有燈箱廣告，但由於集資情況理想，所以最後決定舉行「相展」，負責人說：「其實佢知道整個生日應援用咗幾多錢時，都有表示心痛，畢竟佢平時都好慳家，但我哋都有同佢解釋呢啲一定要做、想多啲人認識佢。後來到有相展構思後，佢特地搵朋友book studio影咗輯相比我哋用，有部分相用作展出、有部分就用嚟出photo book，所以佢真係好錫皮寶寶。」有Frankie嘅獨家靚相，加上現場可以購買寫真、file、明信片等應援物，故活動早前公開登記後，200個名額火速爆滿，後援會決定加開一場，將入場名額提升至400。據負責人表示，其實Frankie本身仲親自炮製了驚喜給皮寶寶，但由於時間關係，所以未能趕及在生日前完成，但「收錢的Admin」透露那一份「驚喜」絕對會令皮寶寶十分感動，叫大家一定要密切留意。

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