玉樓春︱于正新劇加入非遺藝術元素　精美服裝道具展示傳統文化

由于正旗下的歡娛影視製作推出的古裝合家歡喜劇《玉樓春》於7月26日起在優酷播出，引起不少熱話。歡娛影視曾製作和出品包括《延禧攻略》、《皓鑭傳》、《宮》等多部口碑極高的電視劇集，今次《玉樓春》也延續了歡娛影視一貫堅持的對傳統文化和非物質文化遺產的發揚與傳承。該劇不僅請到傳統工藝師製作不同形象的皮影，將它們融入劇中，讓觀眾能夠置身於具有中國傳統特色的背景下觀劇，還參考了古代建築風貌，在打造孫府、戲班、市井等場景的過程中，充份融入中國傳統文化。

于正製作的古裝新劇《玉樓春》，由白鹿、金晨、王一哲領銜主演。 （微博圖片）

孫玉樓化身癡情公子，追求林少春。（微博圖片）

《玉樓春》在服裝髮飾上也非常考究，把灑線繡、絨線繡、顧繡等多種非物質文化遺產刺繡手法融入劇中服飾，製作近2000套戲服，比如劇中意喻多子多福的百子衣，其製作工藝紛繁複雜，一針一線繡的不僅僅是普通紋樣，而且是活靈活現的小娃娃，展示了傳統民族工藝，將中國高雅美學價值透過戲劇呈現出來。

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《玉樓春》的演員陣容和劇情同樣吸引，該劇由白鹿、金晨、王一哲領銜主演，以輕鬆詼諧的方式講述了父親遭人陷害、家道中落流離市井的官家千金林少春（白鹿飾）與當朝首輔之子孫玉樓（王一哲飾）的愛情故事，以及孫家的家族起落。男主角孫玉樓化身癡情公子，追求林少春，非常甜蜜。初嫁入孫府的林少春憑藉智慧化解了婆婆的不滿，並順利應對嫂嫂設下的「下馬威」，成功獲得認可融入孫家。但重重危機也開始浮出水面，是誰害林少春家破人亡，又是誰要除掉孫府？相信之後的劇情會更加精彩。

女主角白鹿，出生於1994年。（微博@電視劇玉樓春）