林峯第一次開線上音樂會感興奮　歌迷唔夠喉預告陸續有來

林峯原來係第一次開線上音樂會。

林峯加盟華納唱片後，昨晚（28日）舉行舉行入行以來首個線上音樂會。唱片公司亦隆重其事，聯合多個音樂平台和娛樂、音樂、時尚媒體，以及人氣聚點時代廣場戶外大電視進行全港同步直播，讓大家線上線下也能欣賞是次演出。

自音樂會消息公佈後，網民均熱烈討論歌單。

知道唱片公司會安排這次音樂會時，林峯表示相當興奮，因為是入行以來的第一次線上音樂會，而自己一直也很想做一些和觀眾近距離，氣氛舒服的演出。雖然因為疫情關係未能舉辦，不過今次在線上播放，反而可以讓更多觀眾朋友分享到，在線上跟大家接觸。今次音樂會的場地佈置讓大家感受到像家裡Jam歌般，所以林峯也找來演唱會經常合作的band leader Terry及結他手梁弋文伴奏，沒有平日大陣容的全隊樂隊，反而更呈現到一班音樂伙伴玩音樂的輕鬆感覺。

+ 2

今次的音樂會 ，除了新作《唱情歌的人》外，林峯亦順應民意，挑選了點唱率高的作品如《愛在記憶中找你》、《愛不疚》和《幼稚完》。直播期間，樂迷反應相當興奮留言表示感動，因為已經一段時間沒有聽林峯唱Live，再次聽到他的歌聲均感到特別溫暖，選曲也勾起很多回憶，更不斷詢問何時會舉辦大型演唱會，希望可以現場欣賞。一直希望能嘗試線上音樂會的林峯表示願望成真：「這是加入華納後一個好開始，多謝華納的團隊幫我完成了這個心願。這只是一個開始，將會陸續有來！感謝所有樂迷一直支持。」他亦透露已和唱片公司準備錄製一系列不同曲風的歌曲，會讓大家聽到沒聽過的林峯。