吳業坤步陳約臨後塵出醜　叫停港隊划艇代表再叫人走

TVB重視今屆東京奧運，派出5位奧運主持吳業坤（坤哥）、周奕瑋（Jarvis）、方力申、陳約臨及何振然到日本採訪，不過早前陳約臨訪問金牌得主張家朗變花痴，最後要道歉。但吳業坤似乎沒有吸取到教訓，他與周奕瑋在東奧花絮節目《東京五輪直送》中又出醜。

吳業坤與周奕瑋叫停人，再叫人走。（影片截圖）

港隊划艇選手洪詠甄（IG@winne_wingyan）

吳業坤與周奕瑋日前採訪港隊划艇選手洪詠甄（Winne）練習時，兩人等到Winne做完大圍訪問後，再次叫停Winne。周奕瑋問坤哥：「你唔係有嘢問佢（Winne）咩？」怎料坤哥驚青，叫走「冇呀，你走啦。」周奕瑋被迫追問：「坤哥想問你鍾意小方啲歌多啲定佢啲歌多啲。」結果Winne尷尬數秒才答：「其實我冇聽中文歌。」至於表現出色的方力申，繼續有好表現，帶住其他傳媒去到採訪位置「佈陣」採訪。

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