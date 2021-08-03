HBOMax動畫《The Prince》惹極大爭議　網民批評醜化已故菲臘親王

英國哈里王子與梅根今年3月，公開指控王室存在種族歧視及如何忽略梅根的精神問題，導致她一度萌生自殺念頭後，任何有關兩人的新聞都成為熱話。日前（29/7）HBO Max推出名為《The Prince》的動畫影集，而當中的內容卻引來極大爭議。

以英國王室為主題的動畫影集已於HBO Max上架。（網上圖片）

《The Prince》的配音陣容非常華麗，有Orlando Bloom聲演哈里王子、Frances de la Tour聲演英女王、Sophie Turner聲演夏洛特公主等。而劇情主要以喬治小王子為中心，透過小朋友角度來分享王室的趣事。雖然HBO方面表示劇情完全是虛構的，並呼籲大家在觀看的時候不要將劇情看得那麼重，但仍惹來極大爭議，有大批網民指影集根本就是在抹黑英國王室及其成員。

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影集似乎都在抹黑所有王室成員，包括有英女王毫無儀態地睡覺、凱特表示很討厭威廉進食時的樣子、卡米拉不斷被英女王針對、凱特覬覦王后之位及查理斯變成裙腳仔的畫面。不過最令英國網民憤怒的，就是動畫極為醜化已故菲臘親王，並取消他長時間未能進食或打開嘴巴的畫面。另外，有英國傳媒大力批評根本就是根據哈里和梅根所指控王室的事情投射入影集當中，而網民就表示以喬治小王子作中心的做法不當，這樣會讓喬治小王子承受巨大壓力。