美劇版《魔戒》首季劇照終於曝光　耗資4.6億美元明年9月上架

近年興起一股翻拍潮，Amazon於2019年宣佈將《魔戒》系列拍成五季劇集，讓大批魔戒迷興奮不已。而昨日Amazon就透過Instagram透露在紐西蘭開拍的第一季已經完成拍攝，並即將於明年9月2日以每周上架新集數的方式推出。

相信好多粉絲都希望能夠在劇集系列中看到哈比人的蹤影。（電影《魔戒》劇照）

首季故事背景將設定在「第二紀元」（The Second Age），是距離電影系列三千多年前，而在中土世界（Middle-earth）Númenor這個地方將會是首季的主要舞台。至於劇情方面，現時能夠推斷出的就是創造魔戒的魔王Sauron的崛起。此外，美劇版亦會講述大家在電影系列中沒有看過的邪惡勢力，包括在小說中提及到的Misty Mountains黑暗深處、精靈之都Lindon宏偉的森林等。

Amazon就透過Instagram釋出最新劇照。（IG/@lotronprime）

在首張劇照中，見到一位身穿白色長袍的角色長在草原，不過從角色眺望的景象，可以看到遠方有兩棵發光的大樹。在小說中推測出，應該是遠古時代為維拉之地（Valar）帶來光明的「維林諾雙聖樹」（Two trees of Valinor）。不過在原著中，這兩棵樹在第二紀元已就被摧毀，因此推測得到劇集的開場是更遠古的時代。

之餘演員方面，劇迷都能夠看到幾個熟悉面孔，包括在《權力遊戲》（Game Of Thrones中）飾演年輕版Ned Stark的Robert Aramayo、《無所作為》（The Undoing）的Ismael Cruz Cordova、《黑暗元素》的Morfydd Clark等演員。另外，有外媒傳出首季已經耗資4.6億美元（約35億港元），比《權力遊戲》單季平均預算高達五倍，令外界非常期待劇集的製作成果。