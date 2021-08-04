誰是寶藏歌手︱楊千嬅唱《情人》唱錯歌詞　大會盛讚：神級粵語

楊千嬅丁子高近年接下不少內地綜藝節目。（微博@做家務的男人）

近年楊千嬅主力在內地掘金，接連上一個又一個綜藝節目，之前唱譚詠麟的經典金曲《一生中最愛》，被內地網友熱捧為「行走的CD」。她近日再度登上音樂節目《誰是寶藏歌手》，與內地歌手陳楚生合唱《情人》一曲，官方上載影片時稱讚為「神級粵語」，但網友驚見千嬅全黑造型加上幸福肥有如「翻版盧宛茵」。

近日楊千嬅再度登上音樂節目《誰是寶藏歌手》，與內地歌手陳楚生合唱《情人》一曲。（楊千嬅微博）

千嬅與內地歌手陳楚生，早前合唱經典金曲《情人》，芒果TV上載片段時寫上「楊千嬅陳楚生合唱《情人》 神級粵語現場令人深陷其中」，對於在香港出生長大的千嬅，與籍貫廣東的陳楚生來說，網友坦言「神級粵語」好似是理所當然。

芒果TV以「神級粵語」形容是次楊千嬅與內地歌手陳楚生合唱《情人》。（芒果TV YOUTUBE）

歌曲開首由千嬅先唱，第一句歌詞原為「盼望你沒有為我又再度暗中淌淚」，千嬅一開口卻唱錯歌詞變「盼望你別要為我又再度暗中淌淚」。但千嬅似乎對表現相當滿意，表示：「一首經典的情歌，往往會在平行時空裏，隱藏着無數知音人的故事回憶，每次聽到旋律響起，便會不約而同觸碰到感性之處。這就是音樂的魅力，遇上好的舞台夥伴，是一種緣份，一種有意義的演出經驗。感謝你們喜歡亦感謝楚生的信任，感謝馮翰銘老師精彩編曲。」

除了唱錯歌詞，不少網友對千嬅的全黑造型亦有微言，留言指「有如石內卜」，過白過厚粉底更連環與「宮雪花邵音音盧宛茵撞樣」。

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