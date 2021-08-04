阿女又戀嚟︱Catry開跳舞學校做老闆　十年前參賽片證靚樣純天然

ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》請來林靜莉（Jeannie）、植詠珊（Cathy）、陳詠鈿（Coco）、麥麗怡（Lily）及她們父母，4名女生會輪流與自己及父母選擇的男生約會。Cathy的其中一位對象Catry（李創偉）憑帥氣外表以及八嚿腹肌成功獲得觀眾關注，連Cathy媽媽媚姨都對他讚口不絕。



Cathy的其中一位對象Catry憑着帥氣外表以及八嚿腹肌成功獲得觀眾關注，連Cathy媽媽媚姨都對他讚口不絕。（IG/ @catry）

Catry近乎完美的外表卻惹來整容傳聞，媚姨都曾在節目中問他「整容貴唔貴」，Catry否認並指全部都是真。翻看Catry於2011年參加《亞洲星光大道4跳舞吧！》的跳舞片段，十年前的他已經是靚仔一名兼眉清目秀，看來傳聞不攻自破，而熱愛跳舞的他更直言希望成為「城城接班人」。

點撃睇十年前的Catry：

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他接受《香港01》訪問時指讀書時修讀時裝設計，但畢業後發現文職不適合好動的自己，最終決定教跳舞並開學校做老闆：「而家都有Studio，都係老闆。跳舞大約15年，細個大約18歲學跳舞學Jazz，讀書後畢業都會出騷，有個師姐問我想唔想教跳舞，就開始咗教跳舞生涯，之前就讀設計，Fashion畢業。試過做文職三個月，發現個人唔可以坐定就教跳舞到而家。」

《阿女又戀嚟》在網絡的討論度很高，Catry感謝網民的支持，更分享拍攝期間的趣事：「我同Sunson、Indome，Andrew一間房，我哋每晚都有個Boy Talk，我沖完涼慣咗着條Boxer攤喺度，好正經講緊一個Topic時，Indome望住我嘅視線係對住我乳頭，佢話『明明講緊正經嘢，但我Focus唔到』，我就用張被遮番。」

成班男仔勁Friend。（受訪者提供）

新人騷難免總會被質疑有劇本，Catry力證全部環節都是自由發揮：「新人騷冇劇本，每樣都係我哋男仔諗，Dating、天才表演都係跟自己性格，而家就會睇到所有男仔嘅性格同真性情。堅係冇劇本，涉及好多人，如果人人都有劇本根本寫唔到咁多同接唔到咁好。」

節目參賽者Coco在玩Truth or Dare錫了Sunson一啖，Catry承認是他的提議全因想增加Sunson的自信心：「玩酒Game，Coco錫咗Sunson一啖，係我做佢哋。有Indome Fans問我點解唔做Indome，我內心覺得Indome威力強啲，我覺得Sunson冇自信啲，藉住呢個機會畀Coco錫佢，希望Sunson會有返啲自信。」

節目參賽者Coco在玩Truth or Dare錫了Sunson一啖，Catry承認是他的提議全因想增加Sunson的自信心。（IG/ @viutv）

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