無綫(TVB)節目《五覺大戰》「神獸天使」之一的蔡慧欣(Gemma)雖然退出娛樂圈多年,並已經成為人妻兼先後誕下大女Meghan和二仔Myles,但仍然在網上十分活躍,時常更新社交平台。今日(4/8),她在Instagram貼出多張相片,分享自己與子女去High Tea的情況:「Using matching bibs to make them look a little more presentable at their first afternoon tea(幫佢哋襯咗個口水肩,等佢哋食第一次下午茶時望落四正啲)」,而相中的她更以低胸吊帶裙亮相,估唔到湊小朋友都可以性感。其實,Gemma之前都有貼過不同的性感照,點擊下圖逐張觀看:

+ 20