口水多過浪花｜Do姐終於有機會讚到Anson Lo：你係屬於舞台

Anson Lo接受Do姐訪問，獲對方高度讚賞。(影片截圖)

有「教主」之稱的Anson Lo最近人氣急升，估唔到就連睇過唔少高質韓星騷嘅鄭裕玲（Do姐）都被他迷到！Anson Lo今午（5日）接受Do姐的電台節目訪問，一開咪Do姐已表示雖然Anson Lo好幾次去到商台工作，但由於太受歡迎，所以無辦法埋身。「今日要要讚吓你，你係屬於舞台，你嗰Part Solo係好好睇，真係真係！如果係無睇過Anson Lo台上表演，將來有機會一定要睇。知唔知道自己係咁好？如果係好我覺得一定要讚，我睇得出你係好享受。」受到前輩的高輩讚賞，Anson Lo十分開心，並謂睇返演唱會片段時，都覺得自己十分享受及投入，又指自己每次在台上表演時，都十分自在，因為不需要花時間諗太多。

Anson Lo喺MIRROR演唱會上的個人表演，應該不只迷倒Do姐。（資料圖片)

Do姐之後再說：「我無Expect，其實Part Part都好睇，但你出嚟嗰Part係好好。」Anson Lo表示演唱會期間，由於聲帶生「枕」所以狀態頗差，他說:「唔好就係唔好，希望下次有機會，用100%狀況，唱功可以比人見到，唔止跳唱好睇，連唱歌都覺得好精彩，呢個都係我短期目標。」Anson Lo近日因劇集《大叔的愛》人氣急升，Do姐問他是否享受忙的時間，因為她曾聽說有藝人嫌忙，Anson Lo說：「可能好多人都會覺得辛苦，但呢樣係我自己追求，同埋點會有人嫌多嘢做？」不過他亦均言最近確係幾攰，並補充表示成就愈大，背後付出的時間一定不會少。Do姐其後提議她放假休息，Anson Lo笑言如果可以的話，連南丫島都唔放過：「係有問過花姐想拎幾日假去Staycation，不過佢話全部人都唔好去，唔好製造麻煩。」

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