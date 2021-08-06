被黃婉曼大爆愛睇豪宅隨時入市　岑潔儀：冇嘢做會Call啲經紀睇樓

兩子之母岑潔儀（Zoey）昨晚應黃婉曼（Icy）邀請到購物平台做直播訪問。Zoey被大馬富商老公錫到燶，Icy即大爆這位富貴人妻最愛買「磚頭」，不時留意豪宅樓盤，準備隨時入巿。投資方面，她自問最渣是買股票，「我係買親股票都蝕，抽新股都會輸嘅人」，有見及此索性有錢專買新樓。

岑潔儀（右）應黃婉曼邀請到購物平台做直播訪問。

Zoey坦言有鋪睇樓癮：「我嗜好係睇樓，冇嘢做會Call啲經紀睇樓，平日又鍾意睇地產新聞。」Zoey表示當年儲夠首期上車，因為省吃儉用，才成功「上車」。有報道指Zoey今年6月中抽中可買大圍新盤柏傲莊III一個約500呎單位，她即斥資千萬入巿，可是發展商在約一周後發現兩座物業出現結構問題，必須拆卸重建，Zoey頓成「苦主」，她說：「個個都戥我唔開心，不過我又冇乜嘢，發展商有畀番賠償，只係延遲9個月交樓，咁我層樓都唔係買嚟自住，用嚟投資，諗住買嚟放租，而家有6位數字賠償，層樓變相平咗，反過嚟睇都唔差啫，我唔算苦主呀！」

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此外，Icy和Zoey在訪問期間也有交流栽培小孩心得，近日奧運熱潮未減，香港代表選手不停有好成績為港增光，尤其花劍金牌得主張家朗為港摘得金牌，令劍擊運動備受關注，Zoey日前也在fb分享了6歲長子Damian學劍擊相片，她說：「最初畀囝囝學呢項運動，純因為見到偶像王嘉爾玩劍擊好叻，咁啱有朋友開咗小朋友劍擊學校，我就畀囝囝去玩吓，老師讚佢有天份，呢項運動除咗考專注力，亦要訓練佢哋判斷能力，出劍都講求速度，男仔從少訓練，長大就更有承擔，將來大個入社會會行得容易好多。」