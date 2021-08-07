Anson Lo為郭富城伴舞片翻Hit　7分鐘曬舞技網民激讚：不輸天王

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）憑住劇集《大叔的愛》人氣爆升，粉絲人數火速激增，成為新一代當紅偶像。然而成功非僥倖，Anson Lo能夠有今日的成績也是付出了很多的努力，且確是擁有實力的。他在未加入MIRROR之前曾經擔任舞蹈員，在讀大學時已開始學舞的他，為了追夢不惜放棄大學學位，做舞蹈員和教跳舞。由於他的舞技出色，曾為不少天王天后伴舞，近日一段他為天王郭富城伴舞的短片就在網上翻Hit。

Anson Lo曾為郭富城伴舞。(ig圖片)

近日有網民在MIRROR群組分享了Anson Lo於2018年1月在港台《第40屆十大中文金曲我和你音樂會》上，為郭富城伴舞的片段。片中的城城正演出連串快歌，包括《對你愛不完》﹑《狂野之城》以及《唱這歌》，而其中一位在城城身旁伴舞的舞蹈員就是Anson Lo。網民瘋狂loop這段長達7分鐘的影片，並留言大讚Anson Lo當日的表現已十分出色和搶鏡，指他能在天王身邊伴舞，實力可見一班，有網民表示：「教主一直都係屬於舞台」、「喺舞台王者隔離一樣發光發熱」、「舞技不輸天王」、「當年係睇城城，今日係睇教主」、「好期待佢哋兩個再合作」。

點擊重溫Anson Lo為城城伴舞片段以及他的其他靚相：