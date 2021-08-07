《冤枉新秀》張敬軒秘密觀戰評跳唱　大嗌︰你哋唔好搞我啲歌啦

音樂選秀節目《冤枉新秀訓練營》進入stage 2的「跳唱對決」，這次請來三位重量級嘉賓，包括金牌經理人霍汶希（Mani）、天后容祖兒及《全民造星3》冠軍折骨Ben擔任評判。

音樂選秀節目《冤枉新秀訓練營》進入stage 2的「跳唱對決」。

比賽前，問到三位評判的評審取向，Mani率先表示自己最看重觀眾緣：「我嘅評分標準第一就係睇佢個樣有冇觀眾緣，因為有觀眾緣先至有人鍾意；第二就係手腳協唔協調；第三就係唱歌有冇天份。」祖兒則着重他們台上表演的自如度：「佢哋可唔可以喺呢個舞台上面好自在、自如地表演。正常係會緊張，但係點樣令到坐喺度嘅觀眾感覺到佢好認真去完成呢個演出呢？唔係淨係得個驚字呢？各方面整體有冇一啲咁樣嘅潛質，係覺得佢係一粒有待被發掘嘅珍珠、種子。」至於擅長跳舞的Ben當然以跳舞為標準。

容祖兒表示最着重參賽者在台上表演的自如度：「佢哋可唔可以喺呢個舞台上面好自在、自如地表演。正常係會緊張，但係點樣令到坐喺度嘅觀眾感覺到佢好認真去完成呢個演出呢？唔係淨係得個驚字呢？各方面整體有冇一啲咁樣嘅潛質，係覺得佢係一粒有待被發掘嘅珍珠、種子。」（影片截圖）

第一隊出場是全男班的橙組，參賽歌曲是張敬軒的《Sweet Escape》，四位學員都是第一次跳舞。Ben首先評價有少少生硬，祖兒則亦認同Ben的意見，並說道：「可能今日未必有太大嘅信心，但係呢個係令你極速進步嘅機會。」隨後鏡頭一轉到幕後，原來張敬軒亦有在場秘密觀賽，軒仔被問到聽到參賽者演唱《Sweet Escape》有其麼感覺？軒仔便說：「你喺鏡頭前面問我呀？（停頓兩秒）梗係好啦（帶住成熟而不失尷尬的笑容）。完啦我隻歌！」一知道下組參賽歌曲亦是軒仔的《YOU》，軒仔便大喊：「你哋唔好搞我啲歌啦！」十分搞笑。

張敬軒被問到聽到參賽者演唱《Sweet Escape》有其麼感覺？軒仔便說：「你喺鏡頭前面問我呀？（停頓兩秒）梗係好啦（帶住成熟而不失尷尬的笑容）。完啦我隻歌！」

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點擊下圖回顧張敬軒之前的早餐款式：