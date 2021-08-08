張敬軒開Live講因為私追令佢唔開心：我好怕Plan好晒嘅嘢提前曝光

歌手張敬軒入行20週年，早前粉絲為他入行20週年作出應援行動，他們買下位於中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣的巴士站燈箱廣告去慶祝軒仔入行20週年。昨天（7日）張敬軒到紅館擔任太極的演唱會嘉賓，表演過後，軒仔希望趕在12點前去拍攝留念，但有粉絲知道軒仔會有這個舉動，紛紛追隨軒仔要到的燈箱廣告地方，最後軒仔因不想拍攝內容曝光，因而取消了拍攝。

軒仔身穿黑色皮褸現身，與太極合唱《酷愛》。（葉兆康攝）

昨天（8日）深夜軒仔在家突然開LIVE談及此事，以及粉絲一直以來花費金錢送禮物給他，軒仔說：「我好感恩大家咁錫我，但我唔鍾意大家使錢，正如大家係紅館送禮物畀我，其實我生活上必須品我都有，唔使買畀我。我知大家錫我，但尤其香港地搵錢好難，大家留錢傍身。」

軒仔強調是非常珍惜每一位粉絲，粉絲送的禮物每一份都有收藏，他說：「我大部份都有收藏，譬如之前有人送頭髮我真係冇Keep，但你哋送畀我嘅嘢我真係唔掉，唔係點解我荃灣會有五千尺嘅倉，有4份1個倉都係放由出道粉絲送畀我嘅禮物，所以大家真係唔好使呢啲錢，我覺得我冇呢個福份令大家額外使咁多錢。」

軒仔昨日（7日）去巴士站影相留念，因為粉絲為佢買咗燈箱廣告。（IG：hinscheung）

提到粉絲令不愉快的事情發生，他說：「由於我哋今日完Show都成11點，跟要影相同拍片，但有一啲比較熱情嘅朋友跟咗我哋去拍攝地方，咁我自己有啲啲唔開心，唔開心個點係我哋要喺好短時間做好多嘅嘢。現場佢哋一到咗有拍住有影住，我好怕Plan好晒嘅嘢提前曝光，想畀啲驚喜大家。我唔想Plan好晒嘅嘢就出咗街畀人見到，所以最後沒辦法就Cut咗現場拍攝，所以最後只影咗一張。」

軒仔理解粉絲這個追星行為，但認為大家價值觀不一樣，所以他開LIVE希望粉絲諒解：「佢哋可能覺得鍾意我嘅朋友開車到現場睇我，大家都會好乖，但喺我立場嚟講，我做嘢我希望可以用最短時間，佢哋全部都要OT，我唔係緊張OT，因為OT係公司畀，我係想早啲放佢哋返屋企休息，因為佢哋一朝早已經幫緊我各方面嘅嘢，我做嘢時候我在意我團隊，我都在意大家，但都想以我哋做嘢有效率。」

軒仔深夜開LIVE。（IG：hinscheung）

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