七公主︱黃翠如瘦為新劇瘦十磅　衛志豪受激勵練成六嚿腹肌

TVB新劇《七公主》將於明天8月9日（星期一）晚上8點半推出。劇中有不少劍擊情節向香港運動員致敬外，還有很多意料之外的破格劇情，以另類手法帶出熱血勵志信息。為了令角色人物更突出。黃翠如劇中瘦身十磅為配合強悍律師角色，同時激勵了另一名演員衛志豪（Michael）狂操爆肌鋼條身形客串一角。

翠如演律師。

Michael十分珍惜每次劇集的演出機會，他笑言是次發力狂減20磅苦練鋼條身形，全因Joe完成劇本圍讀後信心十足地跟他說：「你拍嗰時會有六舊腹肌架喇！」Michael透露一向有做Gym習慣，只是為了拍劇效果加多幾錢肉緊，節食兼操肌雙管齊下，三個月內勁減20磅，但他呼籲大家沒有專人指導下切勿仿傚：「嗰時主要一日食一餐，兩隻去皮雞脾加飯，同埋推晒所有飯局。至少隔日去Gym操一操，每次兩、三個鐘，主要係舉重、推胸、推背、手瓜、二頭同三頭肌，最後再加跑步。」Michael笑言原本只有第一場戲需要剝衫，但因導演及監製不想浪費他的操肌成果，臨時決定餘下的兩場戲也讓其赤膊上陣；問到為何角色剝衫度如此高時，他即大賣關子：「劇情需要，唔係亂咁除，你哋到時睇就會明。」

至於女主角黃翠如雖然本身已十分纖瘦，但由於她飾演的顧靈珊性格較強悍，Joe為了令角色相關性格更突出，與翠如商量後表示希望她減多十磅營造更削更冷效果。為此翠如刻意嚴控飲食，並在短時間內減掉十磅：「嗰時好多工作人員都好好奇我點解突然之間瘦咗咁多，大家都好關心我。呢套劇都幾大挑戰，因為角色成日都要板起塊面，唔知係咪太入戲，拍到後期我仲一直咁瘦落去，都有一段時間肥唔番，好彩依家已經回復番正常體重喇。今次套劇真係好多好玩嘅地方，希望觀眾會鍾意。」

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