蒙面舞王2｜陳偉霆同韓國舞王Battle　率先爆狂熱小子真身

內地跳舞真人騷《蒙面舞王2》，顧名思義，是由一班跳舞超班的藝人落場Battle，而且要放下明星光環，蒙住面鬥舞，要品評這班高手，評審團當然要有番咁上下份量，節目組請來陳偉霆擔任猜評團，除了要揀出勝者，仲要估出面具背後的藝人，不過陳偉霆一時技癢，落場同「狂熱小子」Battle，舞技輸足成條街，下文為大家揭曉完勝陳偉霆的舞者真身。

陳偉霆一時技癢，落場跳舞。（微博圖片）

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節目中有6位參賽舞者登場，全部戴上不同面具，包括有暴走機器人、差一點女王、狂熱小子、鐵皮1990、瀟灑甜心，但到了肥嘟嘟的開心小公主出場，陳偉霆卻一眼已經認出來，不過為了保持神秘感，他還是選擇先賣個關子。之後6人分成兩隊Battle，各人展示出精堪舞技，而自認是跳舞高手的陳偉霆，也一時技癢，落場大騷他的舞功，其實陳偉霆也跳得幾好，功架十足，但狂熱小子落場，仲跳舞跳到倒立，非常厲害。

陳偉霆同狂熱小子Battle。（微博圖片）

其實狂熱小子的真身，是內地男子演唱組合R1SE成員，23歲的姚琛，他曾到韓國當練習生，至2019年回流，參加《創造營2019》在總決賽中獲得第5名，今年6月他以個人歌手身份獨立發展，外貌型到爆裂，歌精舞勁，而且有一身健碩肌肉，期待他在節目中曬肌，讓女粉絲尖叫。

同場加映關嘉敏出海靚相：