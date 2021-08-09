先生貴性｜重溫TVB經典男扮女裝　最嬌俏一定係陳建鋒！

由於要播放奧運節目的關係，無綫翡翠台的深宵劇場時段於早前暫停播放，經過約兩個星期的「休娛期」之後，TVB深宵劇場終於在今晚（9/8）正式回歸，並由1999年劇集《先生貴性》接棒。

《先生貴性》由羅嘉良及陳慧珊領銜主演，對上一次在翡翠台重播已經是2003年，相隔18年。（網上圖片）

《先生貴性》中的羅嘉良打破一貫濃厚的男人味形象，劇中被由陳慧珊飾演的方思晴「鬼上身」，化身成男扮女裝的「Diana」，令觀眾留下深刻印象，非常經典！即使Diana又高大又健碩，但Diana亦然嫵媚動人超有女人味，可謂冠絕TVB。

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即重溫羅嘉良如何由「男變女」的過程：

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其實TVB藝員/作品一向有種「男扮女裝」的文化，不論是劇集還是綜藝，甚至連旅遊節目均會上演，非常廣範，幾乎所有視帝都有經驗！然而，最經典的一定是在TVB二十周年台慶上盧海鵬扮欣宜與肥姐同台的環節，更令肥姐及Do姐笑到企唔穩兼有口難言！當中肥姐更笑言：「我唔得喇，我瀨喇！」只見肥姐交叉腳的站姿，似乎真係忍得好痛苦！

點擊重溫鵬哥扮欣宜以及其它經典TVB男扮女畫面：

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同場加映：原來TVB成功撮合超過20對夫妻情侶 最纏綿一定係郭子豪鄧卓殷！

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