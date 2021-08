44歲呂麗君(現改名呂姵霖)近年努力宣揚可持續發展的理念,不時在IG分享行山好去處及瑜伽靚相。早前除參與The 12 Peaks 舉辦的越野跑,完成了16公里實事外,又試過參與Four Peak Race賽事,賽事要求參賽者有速度、策略、體能和充裕的航海知識及技巧,能接續游泳、航海及長跑來挑戰自身體能和航船能力,足見呂麗君體力絕不輸年輕人。

+ 16

近日她在IG分享瑜伽照片,雖然身穿一件頭黑色泳衣,但仍能看出她身材纖細苗條,保養得極好。照片中,她一隻腳踏在男教練的膝蓋上,另一隻腳就放在對方的肩膀上,整個人呈現出「人」字的動作,難度極高 ,她還用英文鼓勵大家 :「Just like everything in life: we need to engage, concentrate on what you want, and then have faith in yourself and the people around you to deliver.」真係好勵志!