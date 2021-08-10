蒙面舞王2｜陳偉霆擔任跳舞比賽評判　竟然遇到相識20年師兄

內地跳舞真人騷《蒙面舞王2》，由6位蒙面舞者分成兩組比賽，大鬥舞技，更請來歌精舞勁的陳偉霆擔任猜評團，雖然參賽藝人戴著面具，但原來部分是陳偉霆熟人，其中「暴走機器人」更是他認識了廿年的師兄，對方身份已經呼之欲出。

陳偉霆擔任跳舞比賽評判，竟然遇上師兄。（影片截圖）

節目中暴走機器人戴著面具，出場大跳Swag(酷炫街舞)，雖然他非常落力，跳到身水身汗，但動作卻十分生硬，手腳亦不協調，連評審也說他的肌肉太過發達，影響了跳舞的協調性。不過就是因為暴走機器人的獨特舞姿，令陳偉霆有似曾相識的感覺，仿如回到15至20年前的時候，之後大家還用廣東話交流，陳偉霆還問暴走機器人近日是否在上海排舞，最後陳偉霆已經猜到對方真身，還說是他的師兄，又上前脫他的面具，雖然暴走機器人立刻阻止，但顯得二人十分熟絡，其實跟陳偉霆認識廿年的師兄，只能是關智斌一人。

暴走機器人竟然係陳偉霆熟人。（微博圖片）

+ 15

40歲的關智斌可謂初代到內地發展的英皇藝人，早於2005年已拍攝內地劇《中華小當家》，在《拜見宮主大人》更是男主角，又不時上內地綜藝，包括《快樂大本營》、《百變大咖秀》及《大牌對王牌》等。但現在關智斌竟要參加跳舞選秀騷，跟20多歲的新人同場比鬥，相反師弟陳偉霆卻坐定定做評審，畫面相當尷尬。

同場加映蔡卓妍關智斌曬性感泳照：