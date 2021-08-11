七公主｜TVB花旦晒冷林夏薇喊戲感動網民　監製預告驚喜陸續有嚟

無綫新劇《七公主》已經播出了兩集，多位花旦鬥靚鬥演技成為話題作，除了首集佔戲較重的黃翠如及高海寧分別以床戲及劇集開播前曝光的美少女戰士造型成功吸睛外，林夏薇的真摯演技亦備受網民讚賞。薇薇飾演的顧語嫣原本是幸福人妻，但因一場交通意外失去丈夫，上庭時更要面對翠如飾演的顧靈珊百般刁難及歪曲事實，令她既憤怒又委屈，氣難下的她最後更向顧靈珊潑糞。

《七公主》已播出了兩集。(林夏薇IG)

不少網民大讚薇薇的法庭喊戲入心入肺，尤其眼淚在眼眶打轉一幕，更是贏盡正評：「超正！搶曬戲！」、「喊戲好勁，真係心痛的喊。」、「對喪夫和對律師歪曲事實的氣憤掌握較佳」、「林夏薇演技派，佢有好多代表作！演乜似乜！欣賞！」另有網民大讚薇薇長曲髮造型很好看。對於網民正評，薇薇謙稱謂：「多謝觀眾嘅評價，好驚喜，多得監製同導演剪得咁好，第一集都好緊湊，再睇番都係覺得個心有啲痛。記得拍攝呢場戲時，一嚟就已經好有感覺，再加上成場戲大家嘅配合，監製又喺開拍前同大家對咗戲，所以都好順利馬上就入到個情緒，一take過。」薇薇又謂很喜歡今次這個角色：「我成套劇都好享受喺顧語嫣嘅世界，感受佢嘅悲傷同甜酸苦辣。《七公主》每幾集就會有個高潮位，會有好多唔同嘅驚喜，希望大家繼續追落去。監製話希望我通過呢個角色可以更上一層樓，可以畀大家睇到不一樣嘅林夏薇，多謝佢畀一個咁好玩嘅角色我挑戰！」

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首集的第二大驚喜，落在客串的《愛‧回家之開心速遞》的「根叔」劉丹以及「Helen」姚盈盈身上。兩位演技派一位飾演風流慈父、一位飾演喪夫但勇敢出庭作供的證人；縱然兩人出場時間很短，但卻演技大爆發，簡單數句對白以及數個表情，已令觀眾留下深刻印象，更有網民說笑指不捨根叔在劇中「咁就走咗。」並笑指對方在晚上八點時還好地地，證明看得相當肉緊。對於客串角色備受關注，該劇監製陳維冠笑言：「嚟緊仲有幾個客串角色都應該有驚喜嘅，會有《四個女仔三個BAR》嘅大狀啦，另外我哋又特登邀請咗一位廚藝高手飾演廚師，希望觀眾睇得更投入，同埋多啲新鮮感。」