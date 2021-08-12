Apple TV+《心之旋律》爛番茄奪96%　橫掃辛丹斯影展四大獎項

Apple TV+原創電影《心之旋律》（CODA）早前破紀錄橫掃辛丹斯影展四大獎，包括特別評審大獎—整體演出、最佳導演獎、觀眾獎及最高榮譽的評審大獎，更在爛番茄奪得96%的高分。電影由劇集《Locke & Key》的19歲英新晉人氣女星Emilia Jones傾力獻唱，獲得外國媒體一致好評，並大讚電影真誠地呈現失聰人士及家人所面對的現實。

「CODA」，聾人子女的簡稱（Children Of Deaf Adults），也是少女Ruby（Emilia Jones飾）與生俱來被賦予的標籤。作為家中唯一一個擁有正常聽力的成員，17 歲的她自小已充當父母的手語翻繹，同時忙於課餘時間協助父親與哥哥出海捕魚，人生就是與家人相依為命，未曾放下過這個責任。

當Ruby參加了高中的合唱團，歌唱才華始獲得指揮老師（Eugenio Derbez 飾）發掘，過程中又與合唱拍檔 Miles（Ferdia Walsh-Peelo 飾）互生好感。隨著升學在即，Ruby 在老師鼓勵下報讀著名歌唱音樂學院，但又對失聰的家人心生複雜的歉意和內疚。預告片中呈現觸動人心的一幕：學校舞台上，Ruby 勇敢唱出內心的旋律，坐在觀眾席的父母和哥哥也在拍掌鼓勵，然而事實是他們根本無法欣賞。Ruby 在夢想與個人責任感之間深感牽絆，面對自立成長與照顧家庭，Ruby 這段心路歷程構成了《心之旋律》的動人主軸。