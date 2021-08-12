盲婚試愛｜後續團聚篇勁Juicy　《慾罷不能》Francesca跨節目爭仔

Netflix的原創劇集高質之外，製作的真人騷都非常受歡迎。除了大熱的《慾罷不能》（Too Hot To Handle，簡稱THTH），大家還記得去年年初推出的《盲婚試愛》（Love is Blind）嗎？日前節目再推出後續集數，而THTH的話題女王Francesca Farago竟跨節目現身《盲婚試愛》搶人男友。

《盲婚試愛》後續團聚篇的花邊新聞及爭仔戲碼更精彩。（Netflix）

先簡單回顧《盲婚試愛》的配對玩法，節目最大特點就是挑戰在不見面的情況下尋找結婚對象，訂婚後才能看見對方的廬山真面目。其後節目安排情侶到墨西哥度假村享受相處時光，再於1個月後正式步入教堂。而剛剛推出的後續集數就主要講述各參賽者的近況，在5對情侶當中，只有Cameron與Lauren及Barnett與Amber這兩對成功結婚。不過讓觀眾追看的，就是Damian跟Giannina這對麻煩情侶。

Damian跟Giannina經常在節目中吵架，Damian非常固執，而Giannina卻因壞脾氣而傷害男方，兩人最終無法拉埋天窗。節目播出後，兩人嘗試修補關係，直至拍攝後續集數時，已經拍拖兩年多。當大家都以為兩人關係穩定之際，Damian竟然搭上THTH的Francesca。雖然口中指大家只是好友關係，但兩人的對話充滿曖昧，而Damian更施展語言偽術，讓Francesca以為他跟Giannina正處於冷靜狀態，望有機會發展之戀人關係。

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儘管會傷害到女友Giannina的感受，Damian大膽邀請了Francesca出席《盲婚試愛》參賽者Reunion的派對。Francesca在派對現身後，Damian不但沒有直接將她介紹給女友認識，還當Giannina透明，後來更上演了一場爭仔戲碼。雖然Giannina笑容滿面，但兩人的對話確實火花四濺。她直言感受到兩人之間並不是朋友那麼簡單：「我要告訴你，如果你想耍手段的話，那你惹錯了人，他（Damian）是我的！」而Francesca就表示沒想過要搶人男友，但如果兩人分了手的話就很難說了。

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不過Francesca最後都忍不住指責Damian，為何邀請她來派對，不但沒有告知她與Giannina仍在拍拖，還給予她有發展空間的希望。節目播出後，有大批網民圍攻Francesca，批評她儘管她不知道Damian跟Giannina還在一起，但她並沒有想過自己的存在會傷害到Giannina，更斥她是為了曝光率才答應前往派對。不過，亦有粉絲力撐Francesca不知者不罪。

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