江嘉敏為拍劇勁減11磅塊面勁尖：最開心條腰瘦咗四吋

江嘉敏（Kaman）和簡淑兒（Jessica）今日（12日）現身會展出席烹飪節目《煮戰》宣傳活動，她們擔任大廚張錦祥（Ricky）及黃亞保（保哥）的助手。Jessica製作蝦多士，嘉敏拿起雙刀剁蝦膠，雖然過程略顯狼狽，不過總算順利完成。



江嘉敏和簡淑兒現身會展出席烹飪節目《煮戰》宣傳活動，兩位擔任大廚張錦祥（Ricky）及黃亞保（保哥）的助手。（陳順禎攝）

嘉敏和Jessica接受《香港01》訪問時分享下廚蝦碌事，Jessica說曾經煲燶湯：「做完嘢好攰，諗住煲返熱啲湯飲，開咗細火就坐喺梳化瞓着咗，瞓醒聞到燶味先發現噚晚原來唔記得熄火，個煲、爐頭燶咗，都算有驚無險。」嘉敏則分享參加《美女廚房》時差點炸錄影廠的經歷：「嗰集煮海鮮，我仲諗住清蒸一定熟，點知節目組話唔可以清蒸，咁我就諗海鮮唔通煎，我就拎去炸，見啲油滾就一嘢倒晒落去，跟住成個嘢燶咗，所以今日個環節我都學到嘢。」她說假如再有《美女廚房》，必定會參加並有信心搣甩「地獄廚神」之名。

問到Jessica會否為男友下廚，她說平時較常煮給自己吃：「平時食都係清淡為主，都有整，但整畀自己食多。（佢有冇特別鍾意食咩？）我唔知，你要問佢。」

嘉敏和Jessica分享下廚蝦碌事，Jessica說曾經煲燶湯，嘉敏則分享參加《美女廚房》時差點炸錄廠的經歷。（陳順禎）

嘉敏最近為拍劇努力減肥，她表示成果不錯：「煮多咗嘢食，落少啲油、鹽，糖，食唔到烚菜所以要炒菜，身形仲係大一、兩個碼，減咗4、5公斤，最開心係條腰瘦咗3、4吋。平時食開濃味嘢，開頭食青瓜好辛苦，磅數冇咩變化有啲氣餒，但食咗兩個月開始瘦咗就好開心。」除減肥外，她亦即將為新劇剪短頭髮：「拍劇同真人都未試過咁短，所以都期待，但見到啲女仔剪頭髮成日都會喊。（Jessica：剪短頭髮會肥）咁我要食烚菜，你講完我好緊張。之前個頭又漂又染都爛晒，髮型師話唯一方法係剷光頭，我真係有諗過，但拍劇冇得光頭，終於有機會剪咁短。」

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