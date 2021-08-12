你得我得大家得︱陳倩揚炮製冇米「偽炒飯」　收服澱粉控關寶慧

有「減肥教主」之稱的陳倩揚，為香港開電視節目《你得我得大家得》擔任主持，期間陳倩揚化身星級導師與連佳麗（Kelly）、林靜莉（Jeannie）、張嘉凝（Jace），暢談Keep Fit之道，並邀請多位星級嘉賓到場分享健康及瘦身心得，節目於逢星期一至五、晚上十時三十分播映；繼之前邀請了向海嵐、鄧健泓、石詠莉等嘉賓後，周五（13日）將邀請關寶慧上陣，期間關寶慧透露在減肥路上遇到的最大難題——無法抗拒澱粉質食物，笑言要向陳倩揚好好請教。

關寶慧（右二）最近作客陳倩揚（左二）主持的香港開電視節目《你得我得大家得》。

向來無飯不歡的關寶慧，對食非常愛好，她自嘲：「除咗枱枱凳凳食唔到之外，任何嘢都想擺入口。」有見及此，陳倩揚特別為關寶慧炮製多道菜式，包括有煎牛扒、焗薯、雜錦鍋、偽炒飯等，並命名為「關寶慧特餐」，眼見多款食物，關寶慧表現興奮，在節目中急不及待大口大口地吃 ，狀甚惹笑，她表示：「開工嘅時候，我會由平時食好多嘢，一Cut就Cut到唔食嘢，或淨係食烚蛋同菜，好極端。」

不過，剛忙完舞台劇工作的關寶慧，在休息兩個月間放縱飲食，令身形胖了，她表示最大問題，是自己難以抗拒澱粉質食物，她還向身旁的「減肥教主」陳倩揚請教，而陳倩揚指減肥都要過活，特別將椰菜花代替飯炮製了「偽炒飯」，希望滿足關寶慧「扒飯」的口感。