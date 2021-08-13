為郭富城伴舞片段網上翻Hit　Anson Lo：嗰時冇諗過要入行

Anson Lo接受少爺占的節目《聖艾粒忌廉夜校》訪問。（fb圖片）

Anson Lo（盧瀚霆）以MIRROR成員身份出道前，曾為不少天王巨星伴舞，近日有網民分別在陳慧琳MV、李玟、郭富城演唱會上搵到Anson Lo嘅蹤影，並留言大讚他表現出色，又期待二人有機會合作。Anson Lo昨晚接受少爺占、當奴訪問時，提到為郭富城伴舞片段被翻loop時，他笑言當時自己十分青春：「嗰時係一個好單純嘅細路，好開心喺台上表演，好有嘉年華感覺。（當時會唔會幻想自己5年後會企喺台中心？）嗰時完全無諗，我係無意識話要試下去入行。」

Anson Lo的伴舞片段最近被翻loop，他笑言自己當時的裝扮似戴上了泳帽，又指自己十分青春。（影片截圖)

Anson Lo表示小時候曾經都試過拎住水樽扮Justin Timberlake唱歌，但完全無諗過要成為歌手，而他做dancer的時候，只要有機會在台上演出已經感到很滿足。 「有時有啲觀眾望郭富城之外，都會望下我，我覺得有關注都已經好開心，但我剩係去到呢一步，冇諗過要入行或者做明星。」

少爺占笑言除了Anson Lo之外，柳應廷（Jer）亦愈來愈濃妝：「佢拎咗你啲粉底，哈哈！。」（資料圖片）

節目中，少爺占提到有感Anson Lo近來因工作量大增而看起來十分疲倦，Anson Lo笑言可能同妝容有關，並謂：「近排我都tone down緊自己化妝的濃度，我而家睇返半年前啲訪問或者《EGO》……當刻可能習慣咗，覺得唔化就會好唔同，又或者個人好唔精神、重手啲無死，但近排睇返之前嗰啲都嘩。」Anson Lo表示收到不少神徒的意見，叫他不用刻意去改變，但他認為只要做自己就可以，又不排除之後會以濃妝示人。