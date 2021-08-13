陳嘉桓首次擔任廣告形象指導　狂𥄫伍靜麗長腿：我好似變咗小朋友

陳嘉桓（Rose）除了專注演藝發展，近年更成為皮紋分析師，與契媽一起開班教授皮紋分析。早前Rose作出新嘗試，由幕前跳到幕後，為契媽Janey半永久化妝中心拍攝的廣告擔任形象指導。

陳嘉桓（左）首次擔任廣告形象指導。

今次找了來自馬來西亞的名模伍靜麗（Angie）拍攝宣傳照，首次擔任形象指導的Rose事前做足功課，翻看Angie過往的服裝穿搭，其後找了多套型格的服裝。對此，Rose笑言自己是向契媽「自薦」，她笑說：「自己對時裝有興趣，成日都會幫屋企人襯衫，今次知契媽要拍宣傳照，就膽粗粗問佢想試下做形象指導，幫模特兒襯衫，好開心大家都鍾意我揀嘅配襯。」

提到Rose首次擔任形象指導，Angie有讚無彈，認為對方可以向這方面發展，不過Rose聞言即說：「仲有好多嘢要學，做呢個崗位真係唔容易。」對於今次與Angie合作，本來身形高䠷的Rose笑言遇到「對手」，她笑說：「佢本身都好高，着埋高踭鞋高我好多，抬頭望佢自己好似變咗小朋友咁。」

此外，Angie除了是模特兒，還是一位Boxing教練，難怪已為人母的她是次拍攝狀態大勇，還大騷超級長腿，Rose也被Angie的長腿吸引，她笑說：「見到Angie修長靚腿，自己都忍唔住係咁望，所以我醒目着長褲，唔敢騷對腳出來，我都有請教佢Keep fit心得，不過好難有佢咁Fit 。」

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