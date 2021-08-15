ART呃｜黃秋生期待復出「劇壇」　朱栢康被爆樽怕打穿耳膜

由黃秋生、朱栢康、陳淑儀主演的舞台劇《ART呃》公演，獲方皓玟、商台主持Wasabi、蘇玉華、潘燦良等人捧場。黃秋生首場完成後，率領全體台前幕後謝幕，獲觀眾大叫「加油」打氣，更疑似暗示「退出劇壇」：「今次我特別多感觸，我喺呢個舞台有好多夢想，特別喺學習嘅時候，我亦喺呢度實現好多嘅夢想。但夢想好似樂曲咁，會有休止符、會有完結嘅時候，有時演出會有不可抗力嘅中斷，如果呢個係告別的話，我希望明年係一個復出。其實我平時不太感性，因為我覺得觀眾同演員係買賣關係，但年紀漸長有另一種感受出來，好多事不是『應份』，中間建立了友誼、支持、愛護，喺呢度我要多謝咁多年幫我實現夢想嘅觀眾和製作朋友。」完騷後，秋生接受訪問表示滿意表現，大讚觀眾表現熱情：「我哋冇咩爆肚嘅，平時排戲係出八成力，有觀眾先有十成，今晚先第一次感受到觀眾嘅反應，之前排嘅效果都出曬來。」

舞台劇《ART呃》由黃秋生、朱栢康、陳淑儀主演。

大受好評的朱栢康，「一輪咀」講出婆媳之間的矛盾，引得觀眾發笑，他強調自己是專業演員，非靠現實生活入戲：「現實中有冇發生過呢啲婆媳關係，都過咗去囉，唔知有冇呢？戲入面我俾黃秋生『爆樽』，過去兩個月佢巳哋研究過用木棒、水管，依家練成咗『鐵頭功』，最怕佢打穿耳膜，聽唔到嘢就演唔到落去。」

同場的陳淑儀已三年沒公開演出，笑言享受每場演出：「我要享受足15場，場場都要過足戲癮！頭先有個位同秋生做戲嗰陣，突然聽到觀眾笑聲，估唔到呢個係笑位，冇啦啦 『焗蟹』！真係好耐都冇感受過觀眾嘅反應，呢個係最大嘅鼓勵。」

朱栢康在劇中會被黃秋生「爆樽」。

捧場的方皓玟曾跟秋生學戲，笑言對方未算「嚴師」，安心跟對方學戲：「因為我演唱會同佢哋舞台劇撞曬期，都唔敢搵佢做嘉賓！呢排都忙緊做演唱會，難得抽到時間睇騷。」

至於第二晚捧場的蘇玉華表示︰「我第三次睇呢個劇，一個好嘅劇本落喺唔同演員手上，會有唔同火花出來。今次三位演員嘅化學作用亦好強，見到觀眾嘅反應，就知係成功，而且好出色，恭喜佢哋越演越爆。」至於老公潘燦良，早年曾在香港話劇團演過這個故事，他坦言︰「我以前做過，有好多感覺同回憶返番嚟，好嘅劇本，見到演員同觀眾好好享受，非常之值得睇。」