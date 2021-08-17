黃寶瑤首當女主角即遇疫情延期　月入僅四位數兼職理財維生

懷才不遇，在演藝圈每天都發生。儘管藝人付出的有幾多，套最近熱門流行曲《我不是丘比特》一句歌詞「未到我便未到我」，機會，除了是留給有準備的人，同時亦需要足夠的運氣及機遇。

前「星座少女」成員黃寶瑤自小對演藝圈充滿興趣，試過加入創意媒體、組過女團、參演舞台劇、音樂劇，為實現理想不斷努力。終於，機緣巧合之下，在幾年前透過社交媒體參加了電影《我要做特務》的試鏡，經過多輪篩選幸運地成為了女主角，成就人生的第一次。



著名電影人黃一山（細龜）是《我要做等務》的投資者兼演員之一。寶瑤憶述與「細龜哥」首次相遇：「對佢嘅印象好《逃學威龍》！」（電影宣傳照）

「其實過程都辛苦，因為我要一個人去馬來西亞拍攝兩個月，一開始又完全冇熟人。」首次擔任女主角的過程並不輕鬆，由於馬來西亞天氣長期炎熱，排戲、練習的地方亦多無冷氣，加上電影中要應付多組動作戲，黃寶瑤感到非常吃力。不過，寶瑤亦懂得在男主角身上尋安慰：「因為要型啲，男主角（陸俊賢飾）要著住件皮褸去演，佢件皮褸嗰陣汗味，係見唔到佢都已經聞到，加埋服裝唔能夠話日日洗，噴埋啲衣服清新劑，就變咗做一陣化學加汗味，同佢同場都幾醒神㗎！（如果有親熱戲咪大鑊？）都有啲親密啲嘅戲份嘅，不過好在佢就唔洗著嗰件皮褸！」

寶瑤在《我要做特務》中有不少動作戲，在遠赴馬來西亞的兩個月中，大概花了一個月時間去訓練和綵排，過程刻苦。（劇照）

然而，做過女主角後，《我要做特務》的上映日期再三延期，寶瑤又打回原形，而且「星座少女」結束，所以接洽通告的工作亦需要自己包辦：「有廣告揀中我就接，冇嘅話就冇工作。咁都有同朋友搞Channel 嘅，但暫時都係冇乜收入，（收入好低？）每個月平均都唔過五位數，例如接到一個宣傳片，可能兩、三千蚊拍一日，但一個月可能得一次。」為了追尋夢想，但又要維持生計，寶瑤決定暫投理財作為副業，拉上補下。

「可能冇乜人支持你去做呢樣嘢，亦都比較難去生活，過程亦都好孤單。」但寶瑤亦仍然堅持走在演藝道上，繼續奮鬥。（受訪者提供）

等三年，寶瑤最初打定輸數，自己首部擔正的電影《我要做特務》或無緣上映。不過「未到我便未到我」，下一句「信彩蛋最尾開」。終於，電影在2021年6月成功上映，除了自己努力的成果能在電影大銀幕公諸於世之外，更獲得獻唱電影主題曲《習慣孤單》的機會，歌曲監製李煥明（Wendy）表示，此曲是為電影女主角寶瑤度身訂做：「原本係因為佢嘅特務角色經常要面對寂寞。咁又咁啱撞正疫情，應該好多朋友聽咗都好有共鳴，正面啲講，係要習慣孤單，不過要正面咁面對生活。」

Wendy可謂是寶瑤的伯樂，除了欣賞她的聲線之外，亦發現到寶瑤很有跳舞才華，不希望她被埋沒。（受訪者提供）

寶瑤曾經參加過《全民造星III》可惜未能走到終點，甚至自己比賽的畫面亦未能收錄在節目中播放：「其實比賽都好多變數，例如比賽前一日先因為版權問題要轉歌，服裝又要換過一套，到比賽當日亦排到好後，等咗十幾個鐘，到凌晨兩三點、最後幾個先到我表演，結果都係喺一個疲倦嘅狀態下結束咗，（今屆打算再接再厲？）會嘅，想一雪前恥手，因為我覺得我係有能力可以行得更後，同埋之前經歷過啲低潮時期，有一種得就得，唔得就算嘅心態，所以我承認準備上有不足。不過今次我一定會全力以赴，希望個結果會唔同啦！」

寶瑤決定要一雪前恥！（網上圖片）

同場加映：前「星座少女」成員黃寶瑤升呢做電影女主角 唱埋主題曲出浴拍MV

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正在上映中的電影《我要做特務》，男女主角陸俊賢與黃寶瑤馬不停蹄，偕監製兼出品人蘇耀經(庖丁)及導演藍兆基到戲院四出謝票，同時電影主題曲《習慣孤單》，亦同期登場，既是電影女主角更主唱主題曲，黃寶瑤坦言未想過有此機會擔大旗。