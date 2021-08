陳法拉出席Marvel首套華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)全球首映禮。(IG:@falachenfala)

Marvel首套華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), 受到新冠肺炎疫情影響,映期一改再改,終於8月17日假美國洛杉磯舉行全球首映禮。陳法拉身穿一襲售價不菲的名牌低胸長裙,在老公Emmanuel陪同下現身艷壓全場!

陳法拉與老公在《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)全球首映禮合照。(IG:@falachenfala)

戲中飾演主角尚氣母親的法拉,以一襲Giorgio Armani Prive桃紅色低胸長裙,配以頂級珠寶品牌Harry Winston鑽飾現身《尚氣與十環幫傳奇》首映禮。法拉在IG上載首映禮照片說對電影即將上映非常期待。法拉老公亦有陪同到場,上載兩夫婦自拍照到IG大讚老婆:「不是第一次亦不會是我最後一次講:『我為你(法拉)感到驕傲,我愛你』)」

