Dear Jane新歌MV極重電影感　陳健朗陳漢娜上演淒美愛情故　

今次雖然找來了演員拍攝MV故事部份，但Dear Jane四子亦有客串一角。

將在9月再次進軍紅館嘅Dear Jane，近日推出全新作品《人類不宜飛行》，今次亦係佢哋繼《聖馬力諾之心》後，再次與Wyman合作。

《手捲煙》導演陳健朗擔任男主角，同陳漢娜展開一段疫情下的戀情。

今歌MV由電影《手捲煙》導演陳健朗擔任男主角，而女主角就有陳漢娜，而導演則找來著名美指張蚊操刀，Dear Jane表示：「這次與一班電影製作班底合作，真的好像拍了一部電影，然後濃縮成4分鐘，成品非常有電影感！」MV講述一對因為疫情關係要住進隔離營而認識的男女，在悶極的隔離生活中，男主角經常以航拍機與住在隔壁房的女主角交流。有一天，男主角提議女主角一起逃走到附近的郊外作個小旅遊，二人鬼鬼崇崇的成功逃出，盡力在荒蕪之地尋找樂趣而產生感情。直到女主角不幸患病被送往醫院，而由於疫情關係，男主角無法探望。於是他每一天以航拍機拍攝在病房中的女主角，每天拍照守候。直到有一天女主角康復甦醒，發覺航拍機正在窗外拍攝着她，知道另一方的男主角在默默等待而感動不已。

《人類不宜飛行》的MV找來電影級製作團隊拍攝。

這個簡單的愛情故事，卻讓眾多飽受疫情影響的網民看得津津樂道。同時亦有不少搞笑留言，大家一向對Dear Jane的MV男女主角非常留意，好像再次出現久違了的「鬍鬚佬」配上氣質美女，再加上Dear Jane動人戀曲，便成為他們心中的成功方程式，也讓他們想起了幾年前的愛情三部曲男女主角。