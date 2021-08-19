鄭裕玲重提拍《武俠七公主》趣事：個個都咁靚　有五人至今仍單身

吳君如日前到商台節目《口水多過浪花》宣傳她監製及主演的電影《媽媽的神奇小子》，接受鄭裕玲（Do姐）訪問。Do姐在節目中突然提起她與君如、楊紫瓊、張曼玉、張敏、關詠荷以及陳思行（前名：陳加玲）主演，王晶執導，於1993年上映的電影《武俠七公主》，她表示七公主中除了君如與關詠荷兩人，其餘都沒有結婚和生小朋友，又直言覺得君如不似會結婚的人。對此君如表示：「冇計啦！因為有咗，又唔係生咗（小朋友）先結婚。我哋（與老公陳可辛）係1997年開始，2017年慶祝過20周年相識。」另一位有結婚生B的是關詠荷，她於2003年與張家輝結婚，2006年誕下囡囡張童。

君如在節目中與Do姐聊天聚舊。（IG@do_do_cheng）

戲中另外5位女主角的感情生活如下：Do姐與甘國亮、呂方先後分手後，至今依然是單身；張曼玉於1999年與拍拖不足兩年的法國籍導演Olivier Assayas結婚，3年後離婚，於2007年與比她細7年的德籍建築師Ole Scheeren拍拖，至2012年分手，她於2014年與比她細15年的前香港樂隊Audiotraffic主音、中英混血兒Adrian da Silva拍拖，不足一年後分手。楊紫瓊於1988年與潘迪生結婚，1992年離婚，她於2004年與前法拉利總裁Jean Todt拍拖並已訂婚。年前有傳張敏與前經理人劉永輝秘婚，但她已作出否認。陳思行現時與法籍男友Kewin相戀。

電影《武俠七公主》(網上圖片)

君如在節目中大讚Do姐keep得好fit，Do姐說：「因為要拍戲，個個都咁瘦，張曼玉、楊紫瓊，我哋拍《武俠七公主》真係唔對路，個個都咁靚。」而拍攝這部電影時，張曼玉只有4組戲，Do姐說：「嗰陣時個個都好忙，但最忙係佢，因為佢有幾齣戲喺手，王晶就話『你平時蒙面，一有事先揭開塊面紗』（意即蒙面時可找替身演出），所以佢4組就可以拍晒。」