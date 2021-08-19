193恨與古天樂拍綜藝 收入大增用作投資：準備開Cafe

古仔讚193有幽默感。（梁碧玲攝）

古天樂（古仔）和ERROR成員郭嘉駿（193）今日（19日）現身銅鑼灣出席護膚品牌宣傳活動，吸引逾二百名粉絲撐場，人羣甚至企滿對面街商場二樓。193一出場，現場立即高呼「老公」，「好靚仔呀」，當他拿起宣傳品拍照時，有粉絲更尖叫「193大支嘢」，193亦搞笑叫大家「冷靜啲」。

193接受訪問時表示平日經常護膚，亦會每天跟足護膚程序：「畢竟我都唔年輕，再唔保養就好快殘晒，話晒我都係Sell樣，冇咩其他嘢Sell到。」他亦非常希望可以與同場的古仔合作：「話晒都係咁知名嘅大前輩，古生係我偶像，希望可以同佢合作到，夢想嚟。（古生讚你有幽默感，會唔會有合作？）古生話有睇過我哋節目，希望可以拍到《古生ERROR遊》，我唔介意代佢做晒所有嘢，食屎我做，切鮑魚古生做，合作到就好。綜藝幾好，可以睇到人嘅真實性格，古仔性格好吸引到人，佢好適合同我哋拍綜藝節目。」

古天樂和193現身銅鑼灣出席護膚品牌宣傳活動。（梁碧玲攝）

自《ERROR自肥企画》後，193坦言廣告數量多了很多，而收入則會用來投資：「好多前輩都提我搵到錢可能去買樓、投資，呢一行嘅壽命大家都唔知，可能我今日唔錯嘅成績，下個月會完全冇嘢做，大起大跌得好緊要。希望賺到錢嘅時間就賺盡佢，話唔定我咁諗就發達。投資嚟講，準備開Cafe，自己有搞服裝品牌，都係一個好大嘅投資。（會唔會買樓？）當然想買樓，而家租緊樓，其實係幫人供緊樓，希望可以幫自己供樓，所以大家俾我呃多啲錢。其實有諗過即刻買樓，不過好似話公司俾人迫遷，如果買咗公司附近，驚要再換樓，所以未決定，睇公司頭，一世都跟住公司。」