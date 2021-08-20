千葉真一逝世｜《風雲》「雄霸」原來想搵萬梓良　劉偉強嘆執到寶

在《風雲 雄霸天下》中飾演「雄霸」一角的日籍演員千葉真一，昨日（8月19日）其事務所證實他於19日下午在日本千葉縣的一間醫院因新冠肺炎病逝，享年82歲。

《風雲 雄霸天下》中「雄霸」一角由千葉真一飾演。

千葉真一在日本電影界享負成名，香港觀眾對他的印象當然是在《風雲 雄霸天下》中飾演「雄霸」，該戲的導演劉偉強最初想在《古惑仔》系列中物色「雄霸」一角，他曾接受訪問時指︰「萬梓良都考慮過，但不是太適合。」直至嘉禾電影的蔡永昌先生建議不如搵日本明星，然後就有千葉真一這個名字，他甚至可立即飛過來香港試造型。「最記得一落機就去試妝，一黐兩撇鬚，梳起個頭，然後拿漫畫中的雄霸特寫一併，簡直一模一樣。加上他的演技很不同，有種壓場感。」劉偉強更以「係個天跌低嚟」來形容讓他覓得千葉真一的興奮。

【風雲20周年】選角盡用《古惑仔》班底 劉偉強︰難得有千葉真一

千葉真一除了是演員、歌手以及電影導演之外，更是一名極真派空手道家。自1963年開始，他主演或參演過超過50套電影，其中也飾演過不少知名角色，如《魔界轉生》的柳生十兵衛、《追殺比爾》的服部半藏、《The Fast and the Furious: Tokyo Drift》的蒲田組長等。近年千葉真一的兒子新田真劍佑亦開始進軍電影界，也參與過《Pacific Rim: Uprising》、《神劍闖江湖 最終章 The Final》等的演出，發展相當不錯。

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千葉真一對演戲很有要求，在劉偉強當年的訪問中，也提及到這點。「最記得第一場戲是拍天下會，當時這套古裝片玩得比較現代化，柱是深綠色，寶座又是雲石白色，完全不是他想像的武俠古裝片。我嗅到這些老江湖有不滿，於是便跟他講故事︰『這個廠成龍拍過、洪金寶拍過，連李小龍都拍過呀，拍親都紅呀！』我是在講事實，沒有講大話。當時全綠布幕，自己未必知在拍甚麼，看了初剪片段，他就講︰『So desu ka』（我明白了），『Ichiban』（非常好），要用這些方法去降服這種老前輩。」劉偉強最終化解了這場危機.。