千葉真一逝世｜《風雲》「雄霸」原來想搵萬梓良　劉偉強嘆執到寶

在《風雲 雄霸天下》中飾演「雄霸」一角的日籍演員千葉真一,昨日(8月19日)其事務所證實他於19日下午在日本千葉縣的一間醫院因新冠肺炎病逝,享年82歲。

《風雲 雄霸天下》中「雄霸」一角由千葉真一飾演。

千葉真一在日本電影界享負成名,香港觀眾對他的印象當然是在《風雲 雄霸天下》中飾演「雄霸」,該戲的導演劉偉強最初想在《古惑仔》系列中物色「雄霸」一角,他曾接受訪問時指︰「萬梓良都考慮過,但不是太適合。」直至嘉禾電影的蔡永昌先生建議不如搵日本明星,然後就有千葉真一這個名字,他甚至可立即飛過來香港試造型。「最記得一落機就去試妝,一黐兩撇鬚,梳起個頭,然後拿漫畫中的雄霸特寫一併,簡直一模一樣。加上他的演技很不同,有種壓場感。」劉偉強更以「係個天跌低嚟」來形容讓他覓得千葉真一的興奮。

千葉真一除了是演員、歌手以及電影導演之外,更是一名極真派空手道家。自1963年開始,他主演或參演過超過50套電影,其中也飾演過不少知名角色,如《魔界轉生》的柳生十兵衛、《追殺比爾》的服部半藏、《The Fast and the Furious: Tokyo Drift》的蒲田組長等。近年千葉真一的兒子新田真劍佑亦開始進軍電影界,也參與過《Pacific Rim: Uprising》、《神劍闖江湖 最終章 The Final》等的演出,發展相當不錯。

千葉真一對演戲很有要求,在劉偉強當年的訪問中,也提及到這點。「最記得第一場戲是拍天下會,當時這套古裝片玩得比較現代化,柱是深綠色,寶座又是雲石白色,完全不是他想像的武俠古裝片。我嗅到這些老江湖有不滿,於是便跟他講故事︰『這個廠成龍拍過、洪金寶拍過,連李小龍都拍過呀,拍親都紅呀!』我是在講事實,沒有講大話。當時全綠布幕,自己未必知在拍甚麼,看了初剪片段,他就講︰『So desu ka』(我明白了),『Ichiban』(非常好),要用這些方法去降服這種老前輩。」劉偉強最終化解了這場危機.。