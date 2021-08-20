兩歲囡囡原來係姜濤小粉絲　黃澤鋒想生多個：堅持同太太做運動

黃婉曼（Icy）昨晚（19/8）邀請了黃澤鋒一家三口為購物平台做Facebook直播，全晚最吸睛是兩歲的「小黃妃」黃熙恩，她不但不害羞，還跟爸媽一齊整「茶碗蒸烏冬」，小黃妃變身小廚神，當食物完成，她急不及待試味，吃得好滋味。不過，小黃妃開Live前，媽咪陳麗麗給她聽音樂，竟然是人氣偶像姜濤的hit歌《蒙著嘴說愛你》，小姜糖雖哼不出歌詞，但隨節奏不停手舞足蹈。

黃澤鋒一家三口昨晚作客黃婉曼（左）直播節目。

外型粗獷的黃澤鋒，原來是「住家男」，他每日工作回家後，仍會自動自覺幫太太分擔家務。他體諒太太照顧囡囡也辛苦：「而家世界唔同咗，唔係話返屋企要老婆服待，我哋50幾歲先有小朋友，太太都好偉大，佢照顧家庭湊囡囡都好辛苦，男人嘅唔可以話賺錢返嚟就做大爺。」黃澤鋒堅信夫妻間必須互相體諒婚姻才會長久，他自問家庭觀念很重：「即使有了小孩，父母都不能以為請個工人返嚟就搞掂，而係父母要全心全意一齊去照顧，要教育好小朋友，即使將來我哋行咗去，都要一早幫小朋友預備晒。」

小黃妃真係好可愛：

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黃澤鋒很着緊囡囡的教育：「我最終只希望囡囡健康成長，做個好人，佢讀到幾多書都供佢，讀書好緊要，辛苦十幾年，以後享受幾十年，讀好書將來又可搵份好工，前途都好啲。」除了學業上有要求，他也培訓囡囡對游泳運動有興趣，尤其想她成為「女飛魚」。

你睇下小黃妃個樣幾為食！

黃澤鋒和太太結婚九年才如願得女，視她為天賜禮物，當然特別痛錫小黃妃，囡囡也嗲爆爸爸，他續說：「佢係我剋星，我都冇佢符，佢凌駕於我，降服於我，對我發爛渣都算數。」太太兩年前生小黃妃時已是52歲的高齡產婦，他們當年「造人」成功，全靠多年來都長期做運動保持健康狀況，所以兩人現再想順其自然再生B。黃澤鋒說：「而家有囡囡都好，再生都係想佢有個伴，仔女都冇所謂，我同太太而家都堅持做運動，希望長壽啲，除咗係陪囡囡多啲，將來就算要熄燈，都唔會令囡囡加重負擔呀！」若將來小黃妃想加入娛樂圈，爸媽都不會反對。