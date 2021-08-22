保錡@ERROR未有正面回應桃色新聞　193解圍：有證據就拎出嚟

人氣男團MIRROR、ERROR以及鄧麗欣（Stephy）等人今日（22日）現身麥花臣場館出席《力圖打排球》活動，奧運羽毛球港隊代表「鄧謝配」謝影雪及鄧俊文亦有到場與MIRROR成員進行為時五分鐘的羽毛球友誼賽。雖然MIRROR隊不敵「鄧謝配」，不過邱傲然（Tiger）的球技卻贏盡掌聲。活動上，MIRROR和ERROR大玩排球遊戲，呂爵安（Edan）更瞄準梁業（肥仔）來攻擊，場面非常搞笑。



人氣男團MIRROR、ERROR以及鄧麗欣現身麥花臣場館出席《力圖打排球》活動，奧運羽毛球港隊代表「鄧謝配」謝影雪及鄧俊文亦有到場與MIRROR成員進行羽毛球友誼賽。（葉志明攝）

肥仔接受訪問時表示只是一下痛楚，並沒有大礙，被問到會否擔心排球再次撃中總經理魯生，他說：「大家下意識覺得我會打到魯生，經過上次教訓，其實冇教訓，老細好和善，一啲教訓都冇。」郭嘉駿（193）和何啟華（Dee）笑言擔心肥仔打不中魯生：「希望佢可以打中，我哋三個可以單飛，肥仔就俾人雪。」

MIRROR和ERROR大玩排球遊戲，Edan更瞄準肥仔來攻擊，場面非常搞笑。（葉志明攝）

吳保錡最近捲入桃色新聞，今天如常工作的他未有正面回應心情有否受影響：「都係努力作多首《我們不Chok》，可唔可以再為ERROR作多首新歌。」193隨即替他解圍：「我哋每人都有負面新聞，如果有證據就拎出嚟，最終都冇，所以佢而家冇嘢。我哋不嬲唔理呢啲評價，總會有抨擊，無論係好人定賤人，都會有人覺得你係賤人。（工作如常？）今日都出現到喺度，佢真係冇嘢，純粹只不過係指控，冇證據。」肥仔指無需刻意鼓勵保錡：「夾硬鼓勵，冇事都好似變到有事。（193：加咩油，冇做過加咩油。）」

保錡表示女朋友張沛樂（沙律）一直很支持自己：「一齊咁耐，佢一直都好支持我。身為佢男朋友，我有責任要做得更好，要好專注我嘅事業，有返小小嘅成就。對佢可以有承諾，呢個係我好想做到嘅，希望為沙律做到更多嘅嘢。」

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