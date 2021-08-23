靚媽圍爐｜張新悅生四千金冇晒私人時間：做運動都係奢侈品！

由孫慧雪、關心妍以及張美妮主持新一集YouTube節目《靚媽圍爐》繼續有生足四個女女的張新悅做嘉賓大談湊女經！雖然張新悅是四女之中年紀最大的一位（45歲），但其保養得宜的程度卻是令三位主持羨慕不已，紛紛向她請教產後保養心得，張新悅謙虛說：「未到大媽，但又未到少女，姐姐（程度）啦！」

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張新悅一啲都唔比三位主持輸蝕！（截圖）

節目中，張新悅透露最初只打算生兩位小朋友，當第三、第四來臨時，她亦感到非常愕然，更笑言知道懷孕一刻心中爆粗！不過，生足四位千亦令張新悅成為產後修身專家，例如坐月是禁足一個月、食補品、亦跟足傳統一個月唔洗頭。另一方面，產後亦有紥肚，連髖骨都不放過，那怕紥肚時不能正常坐下：「嗰段時間我係跪喺度食飯。」

張新悅笑言在懷孕期間每日搽油：「係搽得多到滴油！」（截圖）

但即使張新悅產後有幾積極，都不及超誇張的自律式日常生活：「我到而家都好緊張自己嘅飲食，我唔會畀機會自己食啲無謂嘅垃圾。其實我以前排戲已經好乖，覺得自己好似啲聖人咁，我每日唔食任何有甜嘅嘢，唔食煎炸嘅嘢。」

至於運動方面，張新悅更大呻身為4女之母的痛苦：「鬼唔知有個私人教練好咩？但邊有咁嘅時間吖，其實做運動我覺得係奢侈品！你以為個女瞓咗，一陣佢又醒喇，跟住又要餵。（但你用咩方法呢？）生完第二胎之後，我跳繩，日日跳過千下，滴水嗰隻。」另一方面，張新悅亦會選擇跑樓梯，因為她的確不能離家太遠，面對四位千金需要隨傳隨到！

「做親嗰啲運動，我都唔出屋企做！」（截圖）

又要照顧四位千金，又要返工搵錢，張新悅坦認幾乎全無私人時間：「我嘅休息係做嘢，『ME TIME』就係心入面完全唔洗諗小朋友嘅時間，包括做嘢，同你哋傾偈，見吓朋友、大家咁，化妝都係我嘅『ME TIME』。」而張新悅亦非常懂得把握時間保養皮膚：「我一日起碼敷兩次（面膜），照頭早起身一次，夜晚一次，中間如果我有啲時間，例如放工返到屋企，就即刻落妝即刻做。其實做Mask ok嘅，因為你餵緊奶都可以敷，個小朋友望住個阿媽今日白色、聽日黑色，佢冇問題㗎啵！」然而，孫慧雪和張美妮都表示當「ME TIME」只有大約一小時，有時會累得只會躺下滑滑手機。張新悅即笑言：「嗱，懶嘅女人係唔靚㗎！」

即睇張新悅四位千金：

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