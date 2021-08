現年24歲的美國名媛Kylie Jenner除了憑真人騷《Keeping Up With The Kardashians》而人氣急升外,亦非常有生意頭腦。她於2014年創立了個人彩妝品牌Kylie Cosmetics登上了《福布斯》10億美元富豪榜冠軍。相隔多年,Kylie日前再於Instagram宣佈推出泳裝品牌Kylie Swim by Kylie Jenner,同時上載了首個泳衣款式,隨即引起網民熱話!

Kylie上載了首個泳衣款式,隨即引起網民熱話。(IG/@kyliejenner)

Kylie為品牌親自擔任模特兒,穿上漸變日落色調的超性感泳衣,超高衩的設計拉長了身形比例,腰間有兩條搭帶,稍為有些少贅肉都很難Carry得到。在另外一張照片中,看到有不同身形和膚色的模特兒穿上不同設計的泳衣,相信這個系列都會以搶眼的色彩作為主調,加上曲線的剪裁,讓粉絲們非常期待。不過有大批網民看到Kylie穿上的泳衣後,都不禁表示雖然看齊上來很性感,但有很多人都未必駕馭得到,亦有人批評這套泳衣只有Kylie自己一個能夠穿得起。

點擊下圖看更多Kylie的性感靚相: