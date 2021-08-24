何雁詩入讀美國最高音樂學府MI　學費過10萬：當自己投資吓囉

何雁詩（Stephanie）初7月底宣布離開無綫（TVB），結束12年賓主關係，隨即就與老公鄭俊弘返美國鄉下兼度蜜月遊埠，又不時在個人IG分享遊山玩水靚相，相信不少粉絲都已被閃盲！但原來何雁詩返鄉下不單止旅遊叉電，還到美國最高音樂學府Musicians Institute（MI）取「學生證」。

何雁詩日前宣布離開效力12年的TVB，展開人生新一頁。（Instagram/@honganc）

Stephanie今次在MI讀的課程是「Artist Producer Entrepreneur」，內容包括音樂創作、音樂理論等：「呢個課程要讀一年嘅，其實因為疫情關係，所以我哋都係ZOOM上堂，啲同學一格格咁，幾得意。其實7月已經開始上堂，會有CERT嘅，如果讀完有興趣我都會讀埋個Degree嘅！」Stephanie更透露在港上zoom時因為時差關係，所以經常要凌晨1點至朝早8點期間上課，不過雖然是「全日制」課程，但若有工作機會，她亦可以選擇延期，非常好彈性。

何雁詩讀MI，威水！（IG@honganc）

MI人才輩出，畢業校友包括有美國知名結他手Paul Brandon Gilbert、以及音樂家Ray Luzier等，是全球不少音學人夢寐以求入讀的學府。而Stephanie亦透露自己入讀時都要經過大量面試以及作品審核，所以能夠躋身MI是非常幸運。問她學費方面？她笑言：「OK啦，同做一隻歌差唔多，（6位數字？）Yup，咁當自己投資吓囉，希望如果將來再出歌嘅時候，如果自己做得多啲就可以慳返啲！」

Stephanie話9月就會返香港喇！（IG@honganc）

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