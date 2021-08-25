天龍八部｜朱珠獲封「最美康敏」　背景顯赫仲同法拉利總裁拍拖？

新版《天龍八部》劣評如潮，其「豆瓣」評分更低至3.5/10分，成為劇集版《天龍八部》作品評價最差的作品。不過收視卻未算太差，開播初期連續7天成為黃金時段視電視劇排名冠軍，巿佔率有7%。而不少網民都表示第二十一集聚賢莊上喬峰大開殺戒之後，劇集的故事推進較明快，耐看度大大提升。

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然而，主演的選角問題仍然是網民「棄劇」、批評得最激烈的焦點之一，加上劇情改動不依原著的問題嚴重，尤以段譽見到王語嫣嚇到瀨尿（原文是段譽找了一株大樹解手），這變動惹粉絲憤怒，轟編、導完全破壞了段譽的形象。

由白澍飾演的段譽在見過「神仙姐姐」後，在地上留下多攤「水印」，暗示他瀨尿。（截圖）

由於多位主角表現較遜色，令不少配角都藉以冒起，當中包括《天龍八部》中，生得花容月貌、風情萬種、成功吸引所有異性目光（喬峰除外），卻擁有一夥陰狠毒辣內心的「馬夫人康敏」。馬夫人在《天龍八部》中有不少重要戲份，包括揭開喬峰身世，亦有與段正淳的一段舊情，而2021年版的康敏由內地演員朱珠飾演，更被網民推舉為「最美康敏」，比雪梨更嫵媚、比鍾麗緹更豔麗、亦比張馨予更有魅力。

即睇六位《天龍八部》劇集版康敏：

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現時37歲的朱珠於2005年開始涉足演藝圈，不過其背景一向非常神秘，私生活亦很低調。直至2012年，朱珠首次打入「全球百大最美臉孔」而開始受到關注，而且一入便是連續7年，由2014年更攀上第20名，是世界公認的中國美人兒。而觀眾對她最深印象是她曾與國際知名汽車公司「法拉利」總裁Lapo Eduard Elkann傳過緋聞。

其實朱珠爺爺曾是參加過長征的少將朱虛之，父親是知名IT富商「新大陸集團」創辦人朱漢濱，是一位名符其實的「星三代」。雖然朱珠一向私生活處理低調，但年初卻被《MTV天籟村》拍擋陳正飛曝光其結婚的消息。據了解朱珠老公名叫王昀佳，現年34歲比她還要小兩歲，畢業於英國曼徹斯特大學，目前任職於北京清華大學美術系，擔任教授一職，另一個身分則是當地男性西裝品牌的合夥人。

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睇睇多個版本的演員陣容：

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