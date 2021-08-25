42歲陳宇琛爆離開TVB真相　當年月入$8000：山頭文化令我失去演出

背負石修兒子之名入行，陳宇琛原來已入行18年，童顏下完全不察覺他已42歲。（IG：@sam_chan_yu_sum）

背負石修兒子之名入行，陳宇琛原來已入行18年，童顏下完全不察覺他已42歲。從2003年參演《當四葉草碰上劍尖時》至14年離巢轉到HKTV，到今年《男排女將》中黃金SIR一角人氣急升。他在IG上載與石修父子合照，憶述入行多年感受：「山頭文化嘅現實，突然間令我失去咗好多我應該有份參與嘅劇集演出。」

陳宇琛指03年參演《當四葉草碰上劍尖時》是美好回憶。（劇照）

陳宇琛畢業於英國的Kingston University London，主修建築系，當年主動提出要加入娛樂圈，父母都大感訝異：「2004年嗰陣我24歲孭住『星二代』包袱入行。 好多人以為係一條捷徑，但實際上係一條好艱難嘅路。喺TVB頭五年都好充實有好多得益，參與過各種各樣嘅製作，不過喺大台工作第五年之後，就發生人事大變動。山頭文化嘅現實，突然間令我失去咗好多我應該有份參與嘅劇集演出，幕前工作180度轉變，俾人安排做返一啲啱啱入行嘅嘢，完全唔起眼嘅節目。當時感覺好難受，好似俾人betray，對公司好信任亦付出咗咁多，拍劇捱到體力透支，身體受傷都好似白費晒。因為好鍾意做戲以為仲有一絲希望都想堅持落去。我唔係帶錢返工嘅人，嗰陣每個月人工係$8000 ，有時到月尾戶口得返$100-200，好彩自己喺出邊都接到啲jobs可以頂得住吓。」

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