現年40歲的李施嬅(Selena)熱愛運動,不時在社交平台分享做瑜伽和健身的照片。昨日(25日),Selena上載了兩張在泳池的靚相並寫着:「Love it when the sun has my back!」見她一臉陶醉地趴在泳池邊,背後則是陽光普照的美景,絕對是靚人配靚景。雖然Selena只露出膊頭,不過依然仙氣十足,網民大讚靚得來又有意景,連陳茵媺都忍不住心心眼高呼:「Stunning」。



