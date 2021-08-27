紐約女極端慳家勁過《智能愛人》古家　廁後唔用紙每日執拋棄食物

《智能愛人》中，盧宛茵、蔣志光、麥美恩和陸永所飾演的「古家」是不少家庭的寫照，喜愛慳錢且貪小便宜，不過怎樣也不及以下這位美國紐約女會計師「慳家」。



《智能愛人》中，盧宛茵、蔣志光、麥美恩和陸永所飾演的「古家」是不少家庭的寫照，喜愛慳錢且貪小便宜。（電視截圖）

早於一年前，英國《鏡報》就曾經報道過一個叫Kate Hashimoto（橋本）的日裔紐約女會計師，因為其「慳家」本領，而將自己生活花費壓縮至每月約1,560港元，近日該段Youtube片段又再在網上引起討論。

撿拾別人不要的傢俱回家。（Youtube截圖）

片段中以追訪形式紀錄了這位「慳家」紐約女會計師的一日生活，她在片中表示，「慳家」的秘訣全在於不花費，例如她為了節省金錢，就已經8年沒買過新衫，全靠撿拾別人丟棄的舊衫，最令人驚訝的是內衣褲也如是，她說：「事實上，我對上一次買內衣褲已是1998年的事。」而且她還會趁洗澡後，用洗澡水洗衫，省水費也省洗衣液，物盡其用。

床也是二手的。（Youtube截圖）

其次，食方面她也是貫徹宗旨，除非是朋友請食飯，否則絕不會外出用餐。一日三餐也只會買快將的過期的廉價食品，而且仔會到餐廳和超級市場外「挑選」出可食用，但已版拋棄的食物帶回家享用。她指，這樣可以節省之餘，也能避開煮食所需要用到的電費。

沖完涼再洗衫。（Youtube截圖）

更令人感到震驚的是，她在如廁並不會用廁紙，而是用用肥皂和水來清潔，小解後會用清水，「辦大事」後則是用肥皂清潔，平日也會收集公廁自己擦過手的紙巾，再帶回家重複使用。

Kate示範如何廁後用水清潔。（Youtube截圖/tlc uk）

報道被廣泛流傳後，不少人都指她生活習慣令嘔心，但她卻解釋說，因為她大學畢業後剛好遇上科網泡沫爆破而導致失業，所以才養成這種「慳家」習慣，以保持自己的生活質素，她說：「世上沒一份保證不裁員的工作，所以我以隨時被解僱的心態度過每一天。」

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