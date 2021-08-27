鄭爽被罸款3億點計出嚟? 上海市稅務局公開罸款5倍內容

鄭爽今次真係一身蟻。

鄭爽今日(27日)被上海市稅務局追討2.99億元，消息一出震撼全國，亦成為微博熱搜第一，人們不禁好奇究竟3億罸款如何計算出來?就這個問題，上海市稅務局第一稭查局負責人就解答相關問題，他說：「論《中華人民共和國合夥企業第一款管理法》第六十三條對合夥偷稅的規定，由稅務機關繳其不繳或少繳的稅款、滯納金，並不繳或少繳的 本案中，考慮到鄭爽偷逃稅案件在2018年發生的規範影視行業熟練以後，個別的細節明確，離散其獨特的行為，稅務機關必須從 嚴進行偷稅。其中，對改變收入性質偷稅部分，處以4倍懲罰；對誇大“增資款”完全隱瞞收入偷稅部分，原因是情節更為嚴重，處以5倍的“頂格”飲食。

鄭爽因代孕事件，引發出來的風波，今自己身敗名裂，相信她自己亦意想不到。

除了3億點計出來之外，亦有網民想知，為何鄭爽與製片人已經解除了「增資」協議，為何還要追繳此部份資金及稅款? 這條問題負責人亦有解答，他說:「經查，鄭爽於2019年主演電視劇《倩女幽魂》，實際取得片酬1.56美元，其中的1.08美元，製作人通過向鄭爽實際控制公司“增資的形式支付”。 “增資協議”來規避行業權威對“天價片酬”的監管，然後再通過偽裝偷逃稅款。2020年，鄭爽與張恆發生糾紛向法院不承認民事訴訟後，相關當事人擔心“天價片酬” 敗露而不再“增資協議”。 關於《中華人民共和國個人稅務法》《中華人民共和國公民合法居留條例》《營業稅改稅改革開放實施措施》等相關，2019年已提供演藝服務 並實際取得片酬，已履行稅法規定的納稅義務，必須申報納稅；實行“增資協議”不改變鄭未爽如實陳述導致少繳稅款的既定，也不影響其偷逃稅稅偷稅行為故意性質行為 和金額的認定，稅務因此部門自行採取部分片酬涉及的稅款追繳，並加收滯納金和處以相應的最優方法。