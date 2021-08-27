黨設10規條管理娛樂圈粉絲亂象　直接打擊藝人收入

內地近日加強規管追星的「飯圈」亂象，由中央網信辦於今日(27日)發出通知，包括「取消藝人排行榜」、禁止粉絲互相謾罵、禁止誘導消費、年青人的應援打賞也受到規管，變相直接影響藝人收入，娛樂圈生態要重新改造。

楊冪是電視劇流量女王。（微博圖片）

中央規管粉絲措施如下：

1.取消明星藝人榜單，僅可保留音樂作品、影視作品等排行，但不得出現明星藝人姓名等個人標識。

2.優化調整排行規則。不得設置誘導粉絲打榜的相關功能，不得設置付費簽到功能，降低追星熱度。

3.嚴管明星經紀公司，強化明星工作室對粉絲群體的引導責任。

4.規範粉絲群體帳號。加強對明星粉絲團、後援會等帳號的管理，要求粉絲團、後援會帳號必須經明星經紀公司（工作室）授權或認證。

5.嚴禁呈現互撕資訊。切實履行管理責任，及時發現清理“飯圈”粉絲互撕謾駡、拉踩引戰、造謠攻擊等各類有害資訊，從嚴處置違法違規帳號。

10條娛樂圈粉絲規限，直接打擊藝人收入。（微博圖片）

王俊凱好靚仔，好多粉絲。（微博圖片）

6.清理違規群組版塊。持續解散以打投、應援、集資、控評、八卦、爆料等為主題的粉絲社區、群組，關閉易導致粉絲聚集、討論明星緋聞的群組。

7.不得誘導粉絲消費。制定細化規則，對明星藝人專輯或其他作品、產品等，在銷售環節不得顯示粉絲個人購買量、貢獻值等資料。

8.強化節目設置管理。加強對網路綜藝節目網上行為管理，不得設置“花錢買投票”功能，嚴禁引導、鼓勵線民採取購物。

9.嚴控未成年人參與。進一步採取措施，嚴禁未成年人打賞，嚴禁未成年人應援消費。

10.規範應援集資行為。誘導未成年人參與應援集資的網站平臺，依法依規處置處罰。

迪麗熱巴有很多粉絲支持。（微博圖片）