智能愛人｜炎明熹激似機械人影片爆紅　被力推做李佳芯接班人

由李佳芯（Ali）、陸永及馮盈盈主演的新劇《智能愛人》播出以來大獲好評，不少網民都大讚Ali的視后級演技，即使身為機械人，仍能表達出其中的冤屈我傷心，讓觀眾看得心疼又感動。其中，在昨晚（26日）一集她替嫲嫲盧宛茵做戀愛替身去赴會時，更有用盧宛茵語氣去演繹，演技出色自然，相當爆笑！

Ali演技不容置疑。（劇照）

發揮超水平！（劇照）

在Ali被力推再奪視后的同時，就有網民率先找到Ali的接班人，這人正正就是《聲夢傳奇》三料冠軍的炎明熹（Gigi）。有網民「開心小Bee每一天」在YouTube Post出炎明熹一段名為「Gigi 式招牌動作」的影片，片中炎明熹被要求補相時，一舉一動都十足機械人一樣相當搞笑，不少網民都留言：「佢可以代替 Ali 做嗰套新智能機械人劇。」、「不愧來自火星，真係好特別以佢嘅個人風格一定會爆紅！」和「Gigi的生鬼搞笑個性，反映了她善良的一面。」

網民好有創意！（影片截圖）

點撃下圖睇影片截圖：

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對於炎明熹被力推做Ali接班人，被問炎明熹有沒有興趣拍劇時，她的姑丈回覆《香港01》時就表示：「後生的（女），什麼都可試下。」其實炎明熹劇集處女作《青春本我》即將開拍，劇集會以音樂、歌舞及心理等元素於一身，到時可以留意一下炎明熹的演技是否真的能做Ali的接班人。

Gigi是《聲夢傳奇》的三料冠軍。(炎明熹ig)

Gigi成為三料冠軍，強忍眼淚。（節目截圖）

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